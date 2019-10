Grande-Marlaska no descarta aplicar la Ley de Seguridad Nacional "si se conforman las circunstancias"

El ministro de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha valorado en ‘La Tarde de COPE’ las movilizaciones que estos días ha generado en Cataluña la sentencia del ‘procés’. Marlaska ha secundado las palabras que minutos antes había pronunciado el conseller catalán de Interior Miquel Buch, que ha apelado a que las protestas se hagan de forma "cívica y pacífica" y aislando a los violentos, para no poner en riesgo las "competencias plenas" de la Generalitat en seguridad pública.

Para el ministro “Buch ha condenado de forma expresa la violencia” que se viene desarrollando estos días en las distintas actuaciones en la que los Mossos la Policía Nacional y la Guardia Civil han tenido que intervenir para garantizar la seguridad pública: “No se puede decir que no haya habido una condena expresa, y ha manifestado que en una democracia la ciudadanía tiene derecho a manifestarse pero pacíficamente y respetar a los terceros. Hay una violencia de una parte minoritaria de la sociedad, violencia que reitero es coordinada y preocupante. El que no sea una violencia mayoritaria, en modo alguno puede restar importancia a estos sucesos. Se vio ayer y antes de ayer en el aeropuerto”.

Sobre la posición del Gobierno de no aplicar la Ley de Seguridad Nacional al no considerarla adecuada en estos momento, el titular de la cartera de Interior ha remarcado que “el Ejecutivo tiene previsión sobre la posibilidad de escenarios que podrían producirse y la actuación que se precise. Y hemos expuesto que ahora no se conforman los elementos para la aplicación de esta norma, lo que no quiere decir que no tengamos previsión ante las circunstancias”.

Preguntado por la conveniencia de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, mantenga la competencia sobre los Mossos, Marlaska apunta que “lo que existe ahora son los hechos sobre los que hay que actuar, y no sobre hipótesis o presunciones. De Torra espero una condena expresa de la violencia como máximo representante de la Generalitat de Cataluña. Los hechos determinarán o no la aplicación de la norma correcta”.

Marlaska ha hecho referencia a la petición de los partidos y colectivos que han demandado más contundencia al Gobierno para evitar los altercados que se vienen sucediendo desde el pasado lunes. Al respecto el ministro ha recordado que “el Estado de Derecho tiene el monopolio de la fuerza pero, para aplicarla, hay que hacerlo con proporcionalidad y adecuarse al hecho. Si actuamos de manera ajena a la realidad y desproporcionada sería impropio de una democracia”.

La situación que se vive en Cataluña ha llegado incluso al deporte. Este miércoles LaLiga ha pedido trasladar el Clásico Barcelona-Real Madrid al Bernabéu el 26 de octubre por razones de seguridad. Para Grande-Marlaska, la decisión es algo que compete al Comité de Competición: “La única razón que puede esgrimirse y valorarse con unos criterios muy objetivos y determinantes, porque se trata de una medida extraordinaria, serían cuestiones de seguridad. Dejemos que con los informes que consten el comité decida lo que considere oportuno”.

Ante las informaciones conocidas en las últimas horas sobre el carácter violento de algunos grupos como ‘Tsunami Democratic’ y otros grupos radicales que hacen uso incluso de armas blancas, y que en su momento fueron apoyados por Junqueras o Torra, el Ministro del Interior en funciones ha comentado que: “Dentro de las cautelas que corresponden al Ministerio de Interior sobre investigaciones o informaciones, lo único que puedo decir es que se investigan todos los hechos de naturaleza criminal y también se actúa en términos de prevención, no solo de respuesta y de persecución, para determinar la responsabilidad en actos de la gravedad como los vividos estos días”.