El Gobierno decide eliminar la obligatoriedad de la cita previa para trámites en la Administración

Muy pronto la cita previa será historia. Al menos ese es el objetivo del Ministerio para la Transación Digital y Función Pública. José Luis Escrivá ha desgranado este miércoles las líneas maestras que plantea su departamento ya que el Gobierno se ha planteado adaptar la Administración Pública. Su máxima es utilizar las nuevas tecnologías para lograr la evolución del sistema, haciéndolo más accesible al público y personalizado a las necesidades de los usuarios.

“Requiere de un cambio normativo que veremos cómo lo traemos al Parlamento lo antes posible. Para interaccionar con la Administración no hace falta tener una cita previa obligatoria”, ha subrayado el que fuera ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones entre 2020 y 2023.

La cita previa llegó a nuestro día a día por el coronavirus. Se vetó cualquier posibilidad de ir a las oficinas de la seguridad social sin cita. No pudiendo llegar a concretarlas en muchos casos. Desde entonces ha formado parte de nuestra vida. Sin embargo, ya nos dirá adiós con una reforma implicará la modificación del artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común.

Pero, realmente, ¿es necesario reformar las leyes para exigir la cita previa? Probablemente sea una de las cuestiones más preguntadas entre los españoles. Para Diego Gómez Fernández, abogado y profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Vigo, la contestación es sencilla: No.

Gómez señala que "era una situación absolutamente kafkiana" y que "hemos perdido el norte en estas cosas". La propuesta de Escrivá tampoco le convence ya que agilizar los trámites no puede ser "una responsabilidad" puesto que ha de tener "vocación de servicio público" y "ser consciente de lo que cada uno necesita" y de que el "ciudadano es el centro del sistema".

No obstante, este sistema de las citas previas no ha terminado de funcionar correctamente. La mayoría de ocasiones te encontrabas con este mensaje en su número de teléfono: “Para gestiones relativas a pensiones y otras prestaciones, el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Le informamos que este servicio también está disponible en nuestra página web”.

Tras esto, acudías a su web y te encontrabas con la sorpresa: “No hay cita disponible para el servicio de provincias seleccionados. La gestión solicitada no se ha podido realizar a través de este servicio. Por favor diríjase a nuestro servicio de concertación de cita de nuestra página web”. Esto es lo que escucha Amadeo Escolar, abogado jubilado. Lleva un año intentando gestionar una cita previa para cobrar su pensión.

"Ya cobro mi pensión pero no gracias a la cita previa", no ha contado Amadeo en 'La Tarde'. Su situación llegó a ser crítica ya que al estar jubilado eran sus únicos ingresos. Finalmente, lo consiguió, pero para ello tuvieron que pasar seis meses. Su queja es clara: "Antes del Covid la administración funcionaba bien". Ahora con la reforma de Escrivá será el tiempo el que determine si es un acierto o no.

Sin embargo, la cita previa no será el único de los focos en los que el Ministerio ponga su ojo. Otra de las prioridades será el desarrollo de una Inteligencia Artificial que tenga un carácter responsable y humanista. Además, se pretenden crear nuevas normas que doten de una mayor protección en el mundo web. Así, aumentando la ciberseguridad se pretende hacer al sector público más fuerte frente a las posibles amenazas.