El franciscano Manolo, sobre la Navidad en Tierra Santa: "Va a ser triste porque no hay peregrinos"

Falta un mes para la Nochebuena y va a ser una Navidad muy complicada en Tierra Santa.La Nochebuena desde hace tiempo es difícil, se celebra en la basílica de Belén y siempre hay dificultades para cruzar desde Jerusalén a Belén. El movimiento de los cristianos de Belén a Jerusalén suele estar bastante complicado porque los cristianos, la mayoría, son palestinos.

El padre Manolo Domínguez es franciscano, vive en Jerusalén y conoce de primera mano qué es lo que está sucediendo allí. Explicaba en 'La Tarde' que la navidad en Tierra Santa "va a ser triste porque no hay peregrinos, no hay nada, quizás serán unas navidades más intensas porque la viviremos con los cristianos locales, en lo que es el perímetro cristiano".

Sobre la zona deCisjordania, el padre Manolo decía que"está más tensionada porque si habitualmente durante el año suele haber muchísimos conflictos, porque hemos normalizado a que no es posible a vivir la realidad del día a día, si no hay conflictos. Me refiero a que haya atentados de los palestinos contra los israelíes, o que los israelíes tengan incursiones en Nablus, y entonces, eso afecta mucho a todos los palestinos que viven, tanto en Palestina como Jerusalén este".

Estas zonas, en teoría, deberían ser territorio palestino, pero está llena de colonos israelíes. Manolo comentaba que "son zonas muy conflictivas, muy vigiladas y atacadas por Israel porque hay muchos enfrentamientos entre los terroristas y los soldados que están allí vigilando. Es territorio ocupado y las otras son las fuerzas de ocupación". "Ahora mismo vivimos allí la cultura del odio y la cultura del miedo a que tome ataques con atentados terroristas, a que entren en casa con el ejército de ocupación. Cuando ves a los niños que disfrutan cuando ha habido algún atentado contra los israelíes, hay muchachos qué te dicen con toda normalidad, que por qué Hitler no mató a diez millones, en vez de a cinco, porque así el problema hubiera sido menor, críos que se acercan al checkpoint a tirarle piedras a los soldados..."