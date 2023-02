La foto: “Si todas las hermosuras enamoraran sería un no parar”

La foto que me ha llamado la atención la han tomado en el pirineo catalán. Un hato de cabras blancas descansan debajo de una encina negra. Las chivas parecen de sal, los cuernos peinados hacia atrás, el pescuezo estrecho, todas crían barba. A la sombra del árbol también están tendidas grandes rocas de caliza rubia. Y entre las piedras una pastora se solaza. La pastora acaba de hablar con una embajada de mozos que le han traído recado de un compañero que la pretende. Las pastora ha admitido sin aspavientos que el cielo la hizo hermosa y que las gracias recibidas animan a muchos a amarla. Ella es hermosa, el mozo que la requiere también. Todo lo hermoso es amable, explica. Pero no todas las hermosuras enamoran. Hay hermosuras que admiran, que alegran la vista pero no todas rinden la voluntad. Si todas las hermosuras enamoraran sería un no parar.

A los mozos la pastora les ha detallado que ya sabe que uno de sus amigos anda sin dormir ni comer por el amor que le profesa. Y ha añadido, a ella no se le puede reprender por ser hermosa; así como la víbora no merece ser culpada por la ponzoña que usa. Y que además de ser hermosa es libre y que ser pretendida no la obliga. Dice la pastora: yo nací libre, y para poder ser libre escogí la soledad de los campos; los árboles de las montañas son mi compañía, las claras aguas de los arroyos mis espejos.

Si yo entretuviera a vuestro amigo sería falsa; si le contentara, lo haría contra mi mejor intención. Yo, como sabéis -prosigue la pastora- , tengo riquezas propias, y no codicio las ajenas: tengo libre condición, y no gusto de sujetarme; ni quiero ni aborrezco a nadie; no engaño a este, ni solicito a aquel, ni me burlo con uno, ni me entretengo con el otro. Uno de los mozos, un tal Miguel, mientras la pastora hablaba, tomada cumplida nota de lo que salía de su boca.