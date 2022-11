La Foto: "La señora sentada, acariciada por una luz que no engaña, vive, elegante, en una edad sin nombre"

La foto que me ha llamado la atención está tomada en una alcoba con los techos altos. La luz entra por una ventana que no se ve, una ventana que durante la noche ha estado cubierta por dos largas cortinas pesadas, cortinas de un beige crudo y de unas rosas abiertas y generosas. La luz de la mañana, al mismo tiempo intensa y discreta, acaricia el brazo, la clavicula, la mejilla derecha de una señora. La señora está sentada en su cama, una cama cubierta por una colcha blanca de ganchillo. En la alcoba se respira un aire limpio, un discreto perfume, más bien parece una colonia fresca. La señora, envuelta en una tolla turquesa -¿el turquesa es verde o azul?-, envuelta en una toalla como si luciera un palabra de honor. Los brazos, el escote desnudo. A la señora le rodea el cuello una gargantilla de pequeñas piedras turquesas -¿el turquesa es verde o azul?- y le cuelga cadena con otra turquesa, está más grande ¿el turquesa es verde o azul?. En la muñeca lleva la señora enroscada una culebrilla de plata. La piel de la señora es como una pasa entre los codos y los hombros. La boca generosa, las orejas ya largas y los ojos grandes y negros. Son los ojos de la señora ingenuos y, están perplejos. Como las cejas se levantan con una pregunta sin malicia: ¿Dónde se fue la risa brillante? Cada dolor hizo la turquesa -¿el turquesa es verde azul?- más firme. Cada paso y cada alegría hizo la turquesa más limpia. La señora sentada en la colcha de ganchillo, acariciada por una luz que no engaña, vive, elegante, en una edad sin nombre. Espera que aflore, turquesa, la juventud que está por venir, la que se le ha quedado dentro.