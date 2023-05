La foto de Fernando de Haro: "Tierra que espera que la rieguen, como a la duna de mi pecho"

La foto de hoy la hizo, en blanco y negro, Jasson Lee, mientras recorría interminables carreteras en paisajes despoblados. Paisajes sin más compañía que el alma del viento revolviendo el polvo y los matojos viajeros. Se detuvo Jasson Lee al bordo del camino y disparó su cámara hacia lo que había sido un palmeral. Docena y media de palmeras se elevan desmochadas hacia un cielo blanquecino. No tienen ni copa, ni hojas, ni dátiles, ni verde, ni sombra, ni ramos. Tampoco tienen victoria ni triunfo. No se pueden agitar las palmas al paso del rey y del asno. Estamos ante el retrato de una derrota. Los fustes se elevan pero no levantan bóveda alguna. A los troncos solo se le ven las heridas, heridas secas de un sacrificio sin fruto. El palmeral debió de ser un pequeño oasis no tan fresco como una cueva, pero sí suficiente consuelo con un poco de hierba fresca y un arroyito que cantaba muy bajito. Ahora todo es un páramo. Solo quedan algunas matas como de paja seca de las que no se sabe si están vivas o muertas. La tierra ácida ya domina todo el suelo. Y el suelo raso y descubierto está cada vez más yermo. Y las palmeras semejan un lamento en medio del desierto. Un desierto sin predicador con un silencio vacío en el que no se escucha más que una rueda de pensamientos que gira sin cesar. Tierra inhabitada, seca como un resentimiento. Tierra que espera que la rieguen, como a la duna de mi pecho.