La foto de Fernando de Haro: "El tenista solo tiene ojos, entendimiento, voluntad y potencia"

La foto de hoy recoge el momento en el que un famoso tenista lanza al aire una bola y está a punto de golpearla para comenzar un punto. La cara, la mano y la bola emergen de un fondo negro, negro rotundo, negro sin matices. La bola es una luna con el color de un rotulador de subrayar, un asteroide fosforito, un satélite amarillo orbitando en torno a la mirada intensa del deportista. El jugador se ha arqueado y ha lanzado al aire la bola que está a punto de convertirse en un proyectil. La foto recoge ese instante fugaz, esa fracción de segundo en el que el tenista solo tiene ojos, entendimiento, voluntad y potencia para atender al asteroide de fosforito. Recoge esa milagrosa y muy breve secuencia de tiempo en la que el tenista no piensa en la gotera que tiene en casa, en la mala palabra que le ha dicho el entrenador y en el mal gesto que él mismo ha tenido con el recogepelotas, no piensa en el dolor del codo, en el coche que se quiere comprar, no se siente enfadado, cansado, entusiasmado, no le viene a la memoria el mal estudiante que fue, no le supura herida alguna del alma ni del cuerpo, no imagina cómo será su gloria cuando acabe el partido. Entendimiento y voluntad están solo atentos para golpear del mejor modo posible la bola. El momento es milagroso porque a menudo los pensamientos del tenista deambulan sin mirar atentamente nada.