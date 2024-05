La foto de Fernando de Haro: "Solo el quebranto, el apuro y el amor le harán descubrirse"

Foto de Maya Goded, una mexicana consagrada que expone en Madrid. Una niña negra con unas mangas elegantes y una cenefa. La niña juega descalza a la puerta de su casa. La puerta es de madera ya vieja y seca y el suelo de tierra prensada. A la niña se le han ensuciado las piernas de enredar en la calle. Tuerce su cuerpo pequeño con una inclinación de cadera. Sostiene con una mano un saco de lino, dentro del saco lavanda que da mucho olor. Y con la otra mano se pone una gran mascara en la cara y no le vemos más que los dedos y nos quedamos sin son ojos limpios, sin sus labios llenos de canciones, sin su barbilla inocente y coqueta. La máscara, blanca como la sal del camposanto, tiene la nariz muy grande, una nariz de gigante, las cejas pobladas de nada. Los ojos son dos puñaladas oscuras que matan la vida con su mirada vacía. Donde debía haber pupilas inquietas solo se asoman dos lagunas de ausencia. La niña juega con la mascara de cal a ser mayor y a salir al escenario y a hablar con voz engolada y a que nadie le conozca. Con la máscara la niña juega a ser mayor y a no darle a nadie el regalo de su cara limpia y a esconderse y a no mostrarse y a subir al escenario y a dominar, a mandar en el gran teatro del mundo. Después de la careta viene la capa y la espada y la púrpura y el fingimiento y el estar siempre en otro sitio, el que nadie sepa lo que piensa y lo que siente. La niña juega a que nadie la vea llorar ni reír, a ser ella sola, a no haber tenido ni padre ni madre. Y la boca se le ha convertido en una mueca que no sabe ya pedir ayuda. La niña se hace mayor. Solo el quebranto, el apuro y el amor le harán descubrirse.