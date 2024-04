La foto de Fernando de Haro: "Parece un inmenso regalo envuelto con primor"

Foto de la bolsa de Copenhague al borde de un canal. La fachada del gran edificio casi no se ve porque está cubierta por andamios y tapada por plásticos blancos. Parece un inmenso regalo envuelto con primor. Te regalo un mercado, te regalo todo el dinero del Dinamarca y de Escandinavia, el dinero del viejo reino, el dinero de los modernos vikingos que siguen rubios y altos y fuertes. Solo está al descubierto una coqueta torre azul, rematada con un final de pizarra que se eleva hacia un cielo encapotado por nubes que entienden el nórdico antiguo. Las llamas de un incendio reciente se han dado un festín en el palacio de la bolsa y todavía por el tejado se escapa un humo blanco, espeso, con algunos reflejos rosas. En la calle tres coches de bomberos que parecen muy chiquitos. Uno de los coches tiene desplegada una escalera muy alta y en la cestilla del final un bombero enfoca un chorro de agua, una espada que parece de piedra y que golpea entre los andamios. El último piso de la bolsa, una especie de mirador se ha derrumbado. Debajo del humo, del derrumbe, en la fachada embalada sigue intacta una gran valla de publicidad que anuncia calzado deportivo. Una zapatilla sobre fondo negro, rodeada de rayos fosforitos, parece una potencia celestial. El anunció dice en inglés” para no tener miedo a nada”. Un anuncio muy oportuno en un edificio dañado por un incendio. No tengas miedo a nada. Se dice pronto. No tengas miedo a nada. No tengas miedo a lo que se derrumba, no tengas miedo a derrumbarte tú, no tengas miedo a ser incapaz de hacer lo que te piden que hagas. No tengas miedo. Se dice pronto.