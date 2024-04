La foto de Fernando de Haro: "La melena rubia le caracolea antes de llegar al suelo"

Foto en blanco y negro de Javier Calvo que expone en Ávila. La foto debe estar hecha en estas fechas, o en mayo o a principios de junio cuando el hambre de verano nos lleva a todos a hacer excesos y a coger frío. Hambre de un verano que no ha llegado. Una chica que puede ser una opositora a judicatura o una estudiante de moda ha tenido un arrebato. Estaba en casa o en la oficina, ha mirado por la ventana, y ha sentido esa profunda inquietud que provoca perderse lo mejor. Ha abierto los cristales y ha escuchado el rumor de la calle, el ir y venir sin destino de los paseantes, ha visto tórtolas y mirlos, ha imaginado lo dulce que sería la caricia del sol de primavera y ha cogido los papeles que había en la mesa y ha bajado casi a saltos las escaleras. Ha abierto con fuerza la cancela del portal y se ha subido en el parterre que hay al otro lado de la acera. Con prisa se ha descalzado para sentir en la piel las cosquillas del césped, ha tirado hacia abajo del peto vaquero que se ha puesto esta mañana y se ha tumbado junto a una mata de juncos. Las sandalias se has la puesto de almohada, se ha calado las gafas de sol. Sostiene unos apuntes o un informe en alto y para no perder la linea que lee la señala con un bolígrafo. La melena rubia le caracolea antes de llegar al suelo. Y la chica siente el calor preciso y tierno del sol en los dedos gordos de los pies y el cepillo suave de la hierba en su espalda. Y se distrae de lo que lee y piensa que le gustaría estar siempre así, estar bien, estar muy a gusto. Y mientras lo piensa se da cuenta de que el brazo se le cansa de levantar los papeles y que empieza a tener demasiado calor y que no se puede concentrar. Estar bien.