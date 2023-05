La foto de Fernando de Haro: "Los ojos negros que abren ojales de esperanza en la noche"

La foto de hoy es de Vivian Maier. Las obras de la gran fotógrafa se exponen en Cascais. Me atrapado la mirada de uno de sus retratos en blanco y negro. Buena parte del cuadro de la imagen coincide con una ventanilla, grande y cuadrada de uno de esos coches de los años 50, de cuando el petroleo era barato. La mirada es la de una niña, en realidad ya no es una niña pero tampoco es una mujer. Es la mirada de una chica, una joven que se estrena, que lo estrena casi todo. La moza apoya las manos sobre la goma que esconde el cristal de la ventanilla. Son manos chicas, como de colegiala, con algunas manchas de tinta en las uñas. En el dedo anular la mano derecha luce un anillo estrecho con una piedra montada. Es verano y la chica lleva un vestido sin mangas. La chica tiene el pelo muy oscuro y muy tupido, con una raya en un lado. La chica tiene cejas intensas, dos cejas que son rastro de un carácter que tiene prisa por subir alto. Dos cejas que resaltan el fulgor de unos ojos negros que miran sin oscuridad alguna, dos ojos negros que abren ojales de esperanza en la noche, que tienen un entusiasmo sin presunción, dos ojos que no conocen el hastío de un domingo por la tarde, que no se han cegado por la polvareda de la costumbre , que miran sin cansancio porque el mundo es hermoso y les espera un destino grande, que cabalgan como dos potros incansables y generosos en busca de una alegría sin confín. Dos ojos a los que no rendirá ni vencerá el tiempo, dentro de cincuenta años no miraran como miran ahora, pero mirarán lo mismo que miran ahora.