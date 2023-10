La foto de Fernando de Haro: "Las aguas son poco profundas y les falta ambición"

La foto tiene como protagonista a un pescador. Ha lanzado su caña para que enganchen en el anzuelo barbos de pantano. Barbos con el lomo verde aceituna y la tripa de plata. El pescador se gana el jornal sentado en una barquita, casi una canoa, sin más motor que sus brazos y su empeño. Como tiene que esperar mucho tiempo, a que la codicia del cebo atraiga a los barbos, se ha montado una sombrilla con un paraguas negro y un mástil que hunde en el fondo de la charca. Las aguas son poco profundas y les falta ambición. No ríen en su camino haca el mar, tampoco remontan el río buscando la fuente para descansar. Es agua de cieno sin las nobleza del agua de los estanques, de los aljibes y de los pozos. Y en el pantano han crecido como una mala hierba plantas de las que solo beben y no necesitan tierra para el sustento. Y así parece que la barquilla no flota sino que está posada en un prado muy verde, en una campa llana. Pero no hay nada sólido ni macizo, no hay roca ni tierra en la que posar el pie, no hay camino posible, solo hay ese estar estancado en cualquier lugar, a la espera de engañar a alguna criatura con el lomo de color oliva. Parece que no hay nada sólido y que el pescador se ahogará cuando le llegue la hora, cuando un golpe de la fortuna lo lance a la laguna donde las almas oscuras vagan sin rumbo y donde el viejo barquero, cansado ya de tanto rescate, se ha jubilado. Nada solido, nada, nada. Tras la apariencia líquida, todo tu nombre.