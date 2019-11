La foto: "El otoño tiene, pintado de ocres, mostazas y caramelos imperiales, la seguridad de la esperanza"

La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario El País. Es una imagen tomada en el Parque del Retiro de Madrid, un retiro vestido de oros regios, de un mosaico de ocres, de mostazas, de caramelos imperiales. Ha tardado en llegar el otoño a las copas de la capital. Y los chopos coquetos siguen vistiendo de un verde fuera de temporada. Porque los castaños y los arces ya han hecho sus deberes, ya le han dado al cielo un color de madurez bizantina, sabia. Ya se alfombran los suelos, ya se van quedando solos los pinos, los acebos, las encinas en su verdura perenne, ajena al tiempo, ajena a esa dulce tristeza de los primeros fríos, a esa nosltagía que nos deja un verano que se quedó lejos y que siempre es demasiado corto. Escena de caducidad con una fuente al fondo y paseantes abrigados. Pueden caerse las hojas tranquilas, pueden amontonarse con calma hasta convertirse en suelo, que luego quedaran bajo los hielos. Pero no se pierde nada, todo es vida. Pueden caerse tranquilas las hojas, pueden traernos los olores de la tristeza, de lo no alcanzado, de lo traicionado, pueden las hojas recordarnos el instante que se fue, todo es vida. Podemos mirar la escena con serenidad, los arboles que se desnudan solo están descansando, solo están preparándose para brotar con más fuerza, todo es vida. Y sabemos que milagrosamente, inesperadamente todo volverá a nacer. No es un ciclo. No. Es un descanso. Es una espera para renacer con fuerza. Todo es vida. Y dejamos que caigan las hojas, las dejamos reposar en el suelo, porque sabemos que ya casi ha empezado lo nuevo. El otoño tiene, pintado de ocres, mostazas y caramelos imperiales, la seguridad de la esperanza.