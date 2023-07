Fernando Trías de Bes da las claves a tener en cuenta antes de elegir un depósito para nuestros ahorros

Pese a la difícil situación económica y la inflación, hay quien aún conserva algunos ahorros y está pensando como sacarles cierta rentabilidad. Los tipos de interés han subido, con lo que, a priori, parece que sería buena idea meterlos en un depósito. Esta semana hay reunión de la Reserva Federal (el banco central estadounidense) y el Banco Central Europeo, en la que se estima que los tipos de interés subirán hasta estar más altos que nunca en los últimos 22 años, lo cual es una medida para luchar contra la inflación.

Parece que todo apunta a que va a ser la última subida, como comenta el economista de cabecera de 'La Tarde', Fernando Trías de Bes: “Yo todavía guardo una esperanza de que el Banco Central Europeo los deje igual un mes más, los mercados dicen que esto ya se termina y hay previsiones de bajadas de euríbor para otoño e invierno, con lo que creo que se quedará igual o, como mucho, subirá un cuarto de punto”.

En varias ocasiones el gobierno le ha reclamado al sector de la banca que como los tipos de interés subían, lo lógico era que la remuneración de los depósitos debía subir también, algo que no se ha producido. Trias de Bes afirma que ahora mismo la remuneración de los depósitos en España “está empezando a despertarse. La banca española ha tenido liquidez de sobra y lo que ha hecho ha sido lanzar depósitos remunerados, pero bajo varias condiciones y ahora se pueden encontrar depósitos del 2% y el 3% TAE”.

Audio





Cómo elegir un depósito

Para elegir un depósito, según el economista, lo primero es no olvidar la base de todo, “la esencia de lo que hacemos”. Un depósito es un préstamo que tú le haces al banco, pero es un préstamo poco habitual porque el que presta no fija las condiciones, sino el banco. Como es un préstamo está sujeto a un riesgo, aunque los depósitos tienen un riesgo bajo e incluso nulo. En la Unión Europea existen los fondos de garantía de los depósitos, que básicamente es una garantía de 100.000 euros por titular y cuenta, con lo que por debajo de esa cantidad no existe riesgo.

Trias de Bes ha dado también unos criterios generales que se deben tener en cuenta a la hora de elegir un depósito remunerado. El primero de ellos es que los bancos exigen una cantidad mínima a la hora de crear un depósito de este tipo, y cuanto más alta sea la cantidad, el banco ofrece un mejor tipo de interés. Es importante recordar también que este tipo de depósitos son a plazo, el dinero que inviertas se queda bloqueado un tiempo. Esto puede hacer que la jugada salga bien o mal, ya que, si en el tiempo al que te has comprometido suben los tipos de interés, no lo puedes mover para obtener una mejor retribución, aunque si bajan habrá sido un buen movimiento.

Audio





Aun así, se podría llegar a retirar antes de que acabase el tiempo contratado, pero bajo cierta penalización, que, según la normativa banco España, no te pueden devolver menos de lo que te ha generado. Tal y como está el mercado, hay varias opciones en cuanto a la retribución que se puede obtener. Hay bancos de Letonia que llegan incluso un 4%, pero en España lo normal es encontrar tipos entre el 0,5 y el 3%.