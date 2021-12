Fernando de Haro, sobre ómicron: "Es todo muy provisional"

Audio

Siempre que escuchamos el bolero de Ravel tenemos la sensación, al menos yo, de que el tema musical es una especie de bucle. Comienza a desarrollarse y en determinado momento retorna al mismo punto. Es como si siempre estuviese volviendo al principio. Es lo mismo que pasa en aquella novela que se hizo muy famosa en los 80, 'La historia interminable'. La historia era interminable porque siempre volvía al mismo punto. Esta idea es más antigua. Y a veces tenemos la sensación de que con la pandemia y las sucesivas olas vivimos en el eterno retorno.

Nos vamos, quien se vaya de puente, está ya cerca la Navidad. El año pasado con el puente de diciembre y la Navidad comenzó la tercera ola que fue dura. Pero la historia no tiene por qué ser circular. Es verdad que están subiendo los casos pero este diciembre no se parece nada al de hace un año. Hace un año a estas alturas no hay nadie vacunado. Y ahora estamos a punto de vacunar a los niños de entre 5 y 11 años. La incidencia y la ocupación hospitalaria sigue subiendo, pero la historia no es necesariamente circular, fundamentalmente porque la historia la hacemos nosotros con nuestras decisiones. Nos vamos de puente, quien se vaya, esperando los informes definitivos sobre ómicron. Las noticias, todavía provisionales, parecen buenas. Los científicos sudafricanos dicen que las vacunas protegen contra ómicron. Pero es todo muy provisional.

Nos vamos de puente quien se vaya pendientes de la información definitiva de ómicron y pendiente, como no, de los precios. Nos ha costado más llenar el depósito, nos va a costar más, bastante más, calentar la casa del pueblo o de la playa quien la tenga. En las últimas horas nos han tranquilizado un poquito las declaraciones de Christine Lagarde que es la gobernadora del BCE. Dice Lagarde que la joroba de los precios no va a seguir subiendo.

Es algo parecido a lo que dice nuestro Gobierno, pero Lagarde es mucho mas creíble que el Gobierno. Algunos de los que tienen puente, los que lo tengan, han salido a la carretera antes de comer. No han sido los ministros del Gobierno los que se han marchado, hoy han tenido el segundo Consejo de Ministros de la semana. No sabemos cómo habrán sido las miradas que le habrán dirigido a Yolanda Díaz después de que ayer dijera que ella fue la primera que en febrero aviso de que el covid estaba en España. No sabemos cómo habrán sido las miradas pero lo suponemos. A la vicepresidenta en campaña le ha tocado presentar, porque es una iniciativa de su ministerio, el proyecto Ley de Empleo.

Todos los datos de los que están buscando empleo en España para facilitar que se le encuentre empleo. Las agencias públicas de empleo han sido hasta ahora un desastre, solo han facilitado un 2 por ciento de los empleos encontrados. En España hay una gran resistencia a la cooperación público-privada para recolocar a parados de larga duración. En España no hay apoyo personalizado a los que buscan trabajo, no hay colaboración entre administraciones. Si esta ley sirve para mejorar algo el desastre de las agencias públicas de empleo será útil.