Fernando de Haro, sobre el castellano en las aulas de Cataluña: "Es un problema de libertad y de cumplimiento"

Dentro de un ratito vamos a hablar aquí, en 'La Tarde' de Cope, del cohete que ha lanzado la NASA para hacer un experimento de defensa planetaria. El cohete impactará dentro de un año en un pequeño asteroide que se llama Dimorphos. Quieren comprobar si el cohete es capaz de modificar su trayectoria. Si sale bien, estaremos más tranquilos respecto a posibles llegadas de meteoritos que puedan hacer mucho daño a la especie humana.

La extinción de nuestra especie está muy de moda ahora en series y películas. En realidad es un clásico, hace mil años, por ejemplo, había muchas personas que estaban convencidas de que el mundo estaba a punto de terminarse. Lo del inminente fin del mundo tiene que ver más con nuestro estado de ánimo que con evidencias astronómicas, biológicas o geoestratégicas. Pensar en asteroides amenazantes, que no hay por ningún lado, tiene eso sí una ventaja. Durante unos minutos nos damos cuenta de este extrañísimo equilibrio que hay en el planeta Tierra que nos permite estar vivos. Durante unos minutos nos damos cuenta, con una pizca de sorpresa, de lo extraño que es estar vivo.

Fátima Pareja es una estudiante de enfermería andaluza matriculada Universidad Autónoma de Barcelona. Fátima tiene un profesor que se niega a entregarle exámenes en castellano. No se cumple el porcentaje de castellano.

Si me oyes desde una Comunidad Autónoma que no sea Cataluña quizás pienses que el asunto de la política lingüística en Cataluña no te interesa y que produce fatiga. Es verdad que es un tema que cansa, pero es un problema de libertad y de cumplimiento de la ley y eso nos afecta a todos aunque no vivamos en Cataluña. Seguramente a estas horas ya sabes que el Tribunal Supremo ha rechazado un recurso de la Generalitat contra la regulación que determina que en Cataluña se den al menos un 25 por ciento de las clases en castellano. Ya en 2014 el TSJ dijo que esa era el porcentaje mínimo. Pero ni esa sentencia ni dos sentencias del Supremo que dicen lo mismo se han cumplido. El presidente de la Generalitat, Aragonès, ha dejado clara su insumisión.

La consejería de Educación ha escrito una carta para que no se cumpla lo que dicen los tribunales. Y Colau ha dicho que los que quieran castellano que se lo paguen. La lengua de 600 millones de personas en Cataluña solo para los ricos. ¿Y que dice el Gobierno de Sánchez? Isabel Rodríguez.

El Gobierno de Sánchez se pone de lado. La inspección es cosa suya. Ya se que el asunto del catalán cansa, pero estamos hablando de la libertad, y del cumplimiento de la ley. Y la libertad y la igualdad ante la ley no puede cansarnos a los demócratas.