Fernando de Haro: "Estamos ante una auténtica explosión de una variante que se contagia muy rápido"

Audio

Era el sonido de la llegada de dos lotes de la vacuna desarrollada por los laboratorios Pfizer y BioNTech, a un almacén de Guadalajara. Llegaban en un camión desde Bélgica. A las pocas horas, Araceli Hidalgo, que entonces tenía 96 años, recibía la vacuna en la Residencia de los Olmos de Guadalajara. Cuando todavía no habían pasado ni doce meses desde que el Covid fuera reconocido, la ciencia ponía a nuestra disposición en un tiempo récord unas vacunas con un grado muy alto de eficacia, que han funcionado bien, muy bien. Un año después el 90 por ciento de los españoles estamos vacunados, el 80 por ciento de la población. Actualmente, España sigue siendo el segundo país de Europa (sólo por detrás de Portugal) con mayor porcentaje de población vacunada. Conviene recordarlo porque a pesar de la mala gestión de la pandemia por parte del Gobierno eso no ha generado desconfianza hacia el Gobierno como sí ha sucedido en otros países.

Sin ese récord de vacunación, esta sexta ola que a tantos les cambió los planes de la cena de Nochebuena y de la comida de Navidad sería otra cosa. Esta tarde vamos a tener los primeros datos después de Nochebuena, todavía será pronto para saber si las primeras celebraciones de las fiestas han favorecido aún más la rapidísima difusión de la variante ómicron. Los datos preliminares de las comunidades autónomas apuntan a que estamos ante una auténtica explosión de una variante que se contagia muy rápidamente. La tasa de incidencia está disparada en 911 casos por cada 100.000 habitantes. Pero con ómicron y con el 80 por ciento de los españoles el índice de tasa de incidencia y el número de contagiados no son las únicas cifras que hay que mirar. Siempre ha sido decisivo el incremento de hospitalizaciones y de ingresos en la UCI, pero ahora más que nunca. Porque lo que que hay que saber es cuánto daño severo provoca ómicron. Las hospitalizaciones aumentan así como los ingresos en UCI.

Los últimos datos reflejan 8.000 hospitalizados y 1.500 en UCI. Son datos altos, pero no tienen de momento nada que ver con lo que ocurría hace un año cuando había 30.000 hospitalizados. Los estudios que se han hecho muestran que el riesgo de hospitalización cuando estás infectado por ómicron disminuye si estás vacunado. Hace unas horas el consejero de Sanidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha asegurado que hace un año ingresaban en los hospitales 2 de cada 10 enfermos de Covid y ahora ingresan 2 de cada 100.

Eso no significa que no se pueda llegar a la saturación porque si se propaga mucho el virus habrá muchos dos de cada 100. Y el virus se propaga muy rápidamente. Dan fe las colas en las farmacias para conseguir antígenos que en otros países se venden en supermercados. Por eso Francia y Reino Unido se plantean en estas horas aprobar más restricciones. Como ya han hecho algunas CAS. El Gobierno de Sánchez, que no ha querido desde hace tiempo asumir responsabilidades, ahora tiembla ante la posibilidad de restricciones que pongan aún más en peligro la economía. Robles, la ministra de Defensa, como solución ha ofrecido a los militares para vacunar más rápido.

No sabemos si los militares vacunando sirven de gran ayuda, desde luego la mascarilla en exteriores, única medida del Gobierno Sánchez, no.