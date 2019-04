La pregunta de Fernando de Haro a Julia Otero por su entrevista con Sánchez

El presentador de "La Tarde" de COPE, Fernando de Haro, no entiende por qué Julia Otero no ha hecho, en su entrevista de este jueves a Pedro Sánchez, la pregunta que tocaba hacerle al presidente del Gobierno en mitad de la polémica por los debates electorales.

Apenas unas horas antes de dicha entrevista, TVE anunciaba que fijaba la fecha del debate a cuatro para el martes 23, coincidiendo con el de Atresmedia pese a que en un momento inicial el del ente públicoestaba fijado para el día 22. El presidente del Gobierno había asegurado unas horas antes que sólo tenía hueco en su agenda para debatir el martes 23 y quería hacerlo en la televisión pública. Rivera, Iglesias y Casado le piden debatir los dos días: el lunes 22 en TVE y el martes 23, en Atresmedia. Los trabajadores de TVE no comparten la decisión de la Corporación RTVE de proponer el martes 23 de abril y creen que se ha hecho para favorecer los intereses del PSOE. Por eso mismo, a juicio de Fernando de Haro, la periodista no ha hecho la pregunta esencial en torno a esta polémica.

"Pedro Sánchez se ha ido esta tarde a Onda Cero, al programa de Julia Otero, a tratar de explicar lo inexplicable. El lío que ha montado con los debates. Julia Otero es una profesional que lleva mucho tiempo en la radio, pero en la parte que yo he escuchado de la entrevista, a Doña Julia Otero le ha faltado hacer la pregunta esencial a estas horas: 'Señor presidente del Gobierno, ¿por qué TVE ha cambiado del lunes al martes el debate? Señor presidente del Gobierno, ¿tiene usted algo que ver con el cambio de día?' Esa es la pregunta que Julia Otero no le ha hecho el presidente Sánchez. Hay preguntas que no se pueden dejar de hacer cuando se hace periodismo en serio", ha dicho Fernando de Haro.