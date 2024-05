Imagínatelo, estás trabajando tranquilamente, con el estrés que pueda suponer hacerlo, recibes una llamada de un número desconocido, y tu vida empieza a cambiar en cuestión de segundos. Puede que, dicho así, parezca un poco tremendista, pero es algo que ocurre cuando recibes este tipo de llamadas.

Al otro lado del teléfono, hay un hombre o una mujer que aseguran que son de tu banco, y que han visto una actividad sospechosa en tu cuenta. Por lo general, te avisan de que te han quitado unos 100 o 200 euros en un lugar lejos de tu casa, con una supuesta compra que no te pertenece. Enseguida, se ofrecen a ayudarte para cancelar ese pago y recuperar tu cuenta corriente.

Sí, es posible que, con toda la información que sabemos, no te lo termines de creer. Mientras, esa persona te asegura que puedes mirar tu cuenta y comprobarlo tú mismo, pero que en ningún caso le cuelgues. Tú haces caso, y cuando miras la cuenta ves que, efectivamente, te han hecho un cargo.





Por eso mismo, te fías y haces lo que te piden que, suele ser, dar unos códigos. Ahí ha cambiado tu vida, porque te quitan todos tus ahorros en cuestión de minutos. Es lo que se conoce como spoofing, un modelo de estafa que consiste en la suplantación de la identidad, porque, en realidad, ellos ya han entrado en tu cuenta y tienen tus datos. De ti, solo necesitan que les des los códigos para hacerse la transferencia de todos tus ahorros.

La historia de Silvia, víctima de una estafa sin recuperar su dinero

Esto mismo le pasó a Silvia, compañera nuestra a la que empezaron a retenerle 100 euros y, a través de la llamada, le empezaron a quitar dinero. "Hablo con esa persona, me pide que no cuelgue porque me va a intentar ayudar. Le tenía que facilitar unos códigos que me mandaba el banco, que eran mensajes reales de mi banco, y él me decía que se los diera. Yo le preguntaba y me decía que eran para que no se llevasen el dinero" explicaba.

Ella se fio de él, y en solo 10 minutos, le quitaron 950 euros, dejándole la cuenta con solo 3 euros. "Me facilitó datos de mi propia cuenta, de mis gastos, y me di cuenta de que era el banco porque estaba en mi cuenta y me lo creí" expresaba. Volvió a su puesto de trabajo, tranquila, pensando que todo había quedado en una anécdota, hasta que unas compañeras le instaron a llamar a su propio banco y comprobar si la llamada había sido real.





"Me dicen que el banco no me ha llamado, y cuando hablo con la chica del banco, me cuenta que me están quitando dinero. Me bloquea la cuenta y me dice que tengo que ir a comisaría. No pude denunciar porque necesitaba los extractos bancarios, y tuve que esperar al lunes" decía.

Desde la Policía nos cuentan lo mismo, hay que coger el extracto de esos movimientos de tu banco, y llevarlos a comisaría a denunciar. A partir de ahí, hablarás de nuevo con el banco para ponerlo en su conocimiento y que comience el proceso de la devolución de tu dinero.

¿Cómo se puede recuperar el dinero?

Silvia contaba que, una vez que fue al banco, le culparon por haber dado los datos y no le aseguraron que le fueran a devolver el dinero. Pero, ¿cómo podemos recuperarlo? ¿Puede hacer algo el banco? Es lo que le preguntamos a César Díaz, abogado de la Federación de Consumidores y Usuarios, CECU.

"Poner una denuncia es perfecto, lo que no ha hecho es lo que establece la normativa. Cuando hay una transferencia que no hemos autorizado, el banco tiene que devolverlo, salvo que pueda acreditar que haya habido negligencia o fraude" comenzaba explicando.

"El banco debe tener unas medidas especiales para controlar este tipo de cosas y debe responder por ello" expresaba. O sea que, sí, tienen que devolvérnoslo, pero como hemos dado los códigos de "forma voluntaria", no te lo pondrán fácil.

El siguiente paso, si rechazan devolvértelo, es reclamar al Banco de España, pero como dice este experto, "no entran a valorarlo porque dice que tiene que ver contigo" decía.

Por eso, nos desvelaba el truco para reclamarlo y que nos lo devuelvan. "Contrariamente a lo que hacen los bancos, los juzgados dan la razón a los clientes. Tendría que interponer una demanda al banco, la buena noticia es que como la reclamación no supera los 1000 euros, no necesita un abogado ni un procurador y no le costaría dinero, salvo que contrate servicios de un especialista" expresaba.

"Aconsejamos ir a una asociación de consumidores, salvo que haya buena disposición por parte del banco, te toca acudir a los juzgados, otra cosa es que el banco te lo vaya a poner fácil" sentenciaba.