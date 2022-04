Un experto en inteligencia artificial: "Los ordenadores nunca serán capaces de pensar como nosotros"

Miguel Nicolelis es uno de los grandes expertos dedicado a la neurociencia. Acaba de publicar el libro 'El verdadero creador de todo' y en algunos capítulos hace una comparación entre el cerebro y las máquinas.

Uno de los puntos más interesantes que sostiene es que la inteligencia artificial no es ni inteligencia ni artificial porque no es inteligente porque esta es una propiedad de los seres vivos y esta creada por seres humanos. Por otro lado, no es artificial porque nace de la creatividad y las capacidades de ingeniería de los humanos. "Es un fallo en la nomenclatura y una herramienta de marketing", asegura el experto.

"Los ordenadores nunca serán capaces de pensar como nosotros porque no somos sistemas digitales, no operamos con la lógica digital, somos analógicos. Por eso nunca sobrepasarán nuestras capacidades de pensamiento", asegura.

Miguel Nicolelis explica que "las máquinas se construyen y los organismos evolucionan según las leyes de la selección natural y como recogió Darwin, evolucionan según la interacción de la materia orgánica con el entorno".

Una de las grandes propiedades del cerebro es que no es computable. La gran mayoría de los elementos de la naturaleza no pueden ser creados por los algoritmos ni existe una fórmula matemática que puedan copiar. Por ejemplo, explica que no se podría crear la conciencia ni se podría reproducir lo que es bello, nuevas poesías y otro tipo de emociones.

"La inteligencia artificial no va a reemplazar al cerebro, no van a producir nuestros cerebros. Pero mi miedo es que el cerebro es muy plástico, cambia con cada cosa del día a día, el hecho de estar rodeado por la lógica digital podría influenciar la manera en que funciona nuestro cerebro. Podría dar al cerebro la impresión de que los premios dependen de que el cerebro controle la forma en la que funcionan las máquinas, copiando a estas máquinas y que se eliminen las grandes cualidades de la condición humana. Nos estamos convirtiendo en adictos a los ordenadores como nos hicimos adictos a algunas drogas. Y eso podría cambiar cómo funcionan nuestros cerebros", asegura el experto.