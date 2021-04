Se estrena la nueva temporada de 'Solidarios por un bien común', en TRECE: "Estás con el corazón en la mano"

En el grupo COPE estamos de estreno. Tras el éxito de la primera temporada, este viernes a las 21:15 de la noche, se estrena el primer capítulo de la segunda temporada de 'Solidarios por un bien común', presentado por Asell Sánchez Vicente, quien ha estado hoy con nosotros en 'La Tarde' para descubrirnos qué debemos esperar de esta nueva edición del programa, un espacio que sirve para descubrir la labor menos conocida que lleva a cabo la Iglesia. El equipo de TRECE recorre España para mostrar todas esas realidades e historias y es capaz de poner rostro a esas realidades que, para muchos pasan desapercibidas.

Asell nos ha contado que esta nueva temporada tenemos que esperar "mucha emoción, mucha solidaridad" para ser capaces de descubrir "esa ayuda callada de la Iglesia". Una de las historias de las que nos ha hablado es la de Miguel Ángel, un vecino del barrio de La Macarena, en Sevilla. "Nos conocimos por casualidad", ha indicado. "Es un usuario de un comedor social, no tiene trabajo, su mujer está en ERTE y no tiene Ingreso Mínimo Vital", ha explicado. "Si no fuese por la ayuda de la Hermandad de La Macarena, no tendrían de qué vivir", nos ha contado.

El relato de Miguel Ángel es una de las historias que vamos a poder conocer desde el viernes y a lo largo de los doce capítulos. Asell nos ha contado, además, que se ha sentido especialmente sorprendido al conocer "gente volcada por su fe", así como de la "ayuda social que dan a todo el mundo". No obstante, sacar adelante el programa no ha sido tan fácil. "Había toques de queda, restricciones, dormir en conventos", ha relatado. Asimismo, el conductor de 'Solidarios por un bien común' ha admitido que se han llegado a contagiar de covid-19 durante las grabaciones. También nos ha contado que visitaron Canarias, a posteriori, cuando llegaron decenas de inmigrantes a las islas. "Estás siempre con el corazón en la mano para sacar el programa adelante".

Finalmente, Asell Sánchez nos ha adelantado la temática del primer capítulo: "Las Hermandades, descubrir lo que no se cuenta de ellas".

