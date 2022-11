Estos son los gramos máximos de azúcar que debería consumir tu cuerpo al día: ¿qué alimentos tienen más?

La presencia del azúcar camuflado hace que sea difícil controlar los azúcares que injerimos. Se está investigando si el consumo de edulcorantes a largo plazo afecta sobre la microbiota intestinal. Para poder conocer un poco más sobre esta situación, Beatriz Robles, dietista, nutricionista ha contado en ‘La Tarde’ la importancia de reducir los azúcares que injerimos de forma diaria.

La cantidad recomendable diaria es de unos 25 gramos al día, es decir, lo que equivale a 6 terrones de azúcar o dos sobres de azúcar de los que nos sirven en las cafeterías.

Sin embargo, el problema es el azúcar que tomamos inconscientemente. "Porque la mayor parte de las veces que añadimos el azúcar es de forma consciente, pero por ejemplo en el caso de los alimentos ultra procesados desconocemos las cantidades de azúcar que contienen".

Además, debemos tener cuidado con las alternativas, ya que los azúcares no deben sustituir las cantidades de azúcar, sino que deben suponer una limitación en el consumo de azúcares. Hay que limitarlo, porque un consumo no moderado de azúcar se relaciona con la aparición de enfermedades como diabetes, cardiovasculares, sobrepeso u obesidad.





Por otro lado, la experta ha resaltado que el hecho de escribir en algunos titulares “el enemigo silencioso” se da porque es una forma de llamar la atención. De tal forma que hay que tener cuidado, pero no hay que alarmarse, ya que solo cuando se da un consumo excesivo de los azúcares, es cuando aparecen estas enfermedades no transmisibles, las cual es una de las causas más frecuentes de muerte en los países desarrollados y en la Unión Europea. Se calcula que 550 mil muertes son de este tipo. En la medida de lo posible, el consumo tiene que ser con cabeza, los sustitutos no es que haya bastantes.

Cabe destacar que hay algunos naturales como la miel y otros como la sacarina o stevia. Los azúcares libres, tanto los que añadimos, como los azúcares que contienen de forma natural algunos los alimentos, como glucosa, maltosa, la miel o los azúcares de las frutas. Por lo que “no sería una buena alternativa sustituir el azúcar por miel, ni por jarabes, ni por siropes”, subraya. Porque el carácter natural “no nos dice nada sobre si es saludable”. Además, que el azúcar procede de la remolacha o de la caña de azúcar, por lo que tiene un origen natural, “pero hay que limitarlos”.

Incorporar edulcorante a los alimentos implica comenzar “una transición para pasar de alimentos muy azucarados a un consumo menor de azúcares”, explica la experta. Aunque los sustitutos y los edulcorantes sean seguros, “la idea sería que redujéramos la ingesta”. Por otro lado, “conviene a que nos acostumbremos al sabor natural de los alimentos”.

Alimentos con alto nivel de azúcares

Estos son los alimentos ultra procesados, bollería o los cereales que en el envase aparecen con una denominación ‘fit o saludable’. Hay que prestar especial atención a estos alimentos, porque parecen saludables y que a lo mejor no lo son. Por ejemplo, “los yogures pueden ser 0% grasa, pero no tiene por que tener 0% azúcares”.