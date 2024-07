Esto es lo que revisa tu banco cuando pides un préstamo para pagar tus estudios

Salir del bachillerato habiendo aprobado todo es maravilloso, pero terminarlo y encima sabiendo que vas a cursar la carrera de tus sueños es algo aún mayor. Todo se tercia, no solo cuando vas a empezar el grado, sino también cuando acabas esa carrera y quieres estudiar más o lo necesitas para trabajar o porque simplemente te guste, y entonces tengas que pagar aún más para poder seguir formándote sin tener al cien por cien la certeza de conseguir trabajar de lo que te gusta.





Es ese momento cuando te planteas si pagar todo lo que vale la carrera o el máster de turno o por el contrario, dejas de perseguir ese sueño porque no tienes como pagarlo o no quieres pedir un crédito para no endeudarte en un futuro no muy lejano.





“No te tires a la piscina sin valorar todos los factores”

Hoy, en La Tarde, Fernando de Haro, ha hablado con su tocayo, Fernando Trías de Bes, profesor de economía de bolsillo en el programa, sobre las ventajas y los inconvenientes de pedir un crédito para estudiar. Fernando Trías ha hecho durante la entrevista mucho énfasis en saber las consecuencias de no poder devolver el crédito, es muy importante tener claro eso porque si no es muy probable que el estudiante termine endeudado.

Además, el propio Fernando Trías lo denomina “tripartito”, es decir, las tres patas importantes de la silla para tomar la decisión son la del propio alumno o familia, la institución académica y la institución financiera. Recomienda que antes de pedir el préstamo, el estudiante debería de hablar primero con la institución académica para que esta sea quien le asesore sobre las posibles salidas laborales, el salario medio y las oportunidades futuras que pueda tener estudiar esa carrera, máster o curso en concreto. Después de haber hablado con ellos, sería el momento de hablar con las diferentes instituciones financieras que tenga la propia institución académica u otras para ver que tipo de crédito te puede venir mejor para el estudio que quieras hacer. Tilda de suma importancia, el saber todo de antemano, en que situación te vasa a meter, si puedes devolver ese crédito y que por supuesto, saber si vas a poder devolverlo.





Estos son los trucos que deberías saber a la hora de pedir un préstamo

Con las continuas subnidas de los tipos de intereses oficiales por parte del Banco Central Europeo (BCE), las entidades bancarias han endurecido más si cabe las condiciones para que los consumidores puedan acceder a ciertos tipos de préstamos. Sobre todo, los estudiantes tienen más difícil poder conseguir estos préstamos, ya sea porque no tienen trabajo o porque no lo ven factible. Para eso, existen una serie de trucos para que estas personas puedan conseguir uno en el menor tiempo posible.

Demostrar que tienes estabilidad laboral es uno de los principales trucos para que te concedan un préstamo. A ojos de la entidad bancaria, no es lo mismo tener un contrato indefinido que uno temporal, por ello a los que tienen este tipo de contrato, les es más fácil conseguirlo que a una persona que tenga un contrato temporal o no fijo, o que directamente no tenga, porque te lo van a denegar a la primera de cambio. Tener una buena solvencia para afrontar la operación y no endeudarte en un futuro es otra de las claves que los bancos miran hasta debajo de la mesa. Es muy importante no haber tenido una deuda antes, no haber estado en algún fichero de morosos o tener una buena capacidad de ahorros. Y sobre todo, asegurate de leer bien la letra pequeña del contrato. Saber la cantidad que quieres solicitar, el tipo de interés, el plazo de devolución o la posibilidad de solicitar un aplazamiento, son cosas que a uno de le va olvidando o directamente se le pasa cuando lo firma y luego a la hora de solicitarlo durante el crédito, te pueden venir los problemas.