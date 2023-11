Esta es la fecha en la que se revalorizarán las pensiones: "Más de 200.000 millones de euros"

Ya se ha conocido el dato adelantado del IPC, El Índice de Precios al Consumo sube un 3,2% en noviembre y los expertos esperan que al final del año estemos en el 3,6%. La vida está alrededor de ese 3% más cara que el año pasado. Aun así, Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, advertía que la inflación puede subir todavía por el efecto escalón en los precios de la energía y que aún no es momento de cantar victoria.

Ante este comportamiento de los precios, las pensiones contributivas subirán en España un 3,8% en 2024, debido a la fórmula que recoge la Ley de Reforma de las Pensiones. Esta fórmula toma como referencia el IPC promedio interanual de 12 meses, de diciembre del año pasado a noviembre del año en curso. Con el IPC adelantado que hemos conocido hoy, ya podemos adelantar que las pensiones suben un 3,76% según este cálculo y que se redondeará al 3,8%.

El gasto destinado a pensiones contributivas de la Seguridad Social ha batido el récord este mes, con 12.100 millones de euros, casi un 11% más que el año pasado, y además hay que sumar la paga extra, que se paga este mes y hace que suba la cantidad hasta los 23.900 millones.

También hemos sabido hoy que un tercio de los padres ha ayudado a sus hijos a llegar a fin de mes en el último año ¿Quiere decir que son los pensionistas los únicos que no pierden poder adquisitivo? ¿Vamos a depender de los abuelos para mantener la economía de la familia? ¿Qué nos espera el año que viene?

Lo ideal es estar entre el 2% y el 3%

En cuanto a la inflación subyacente, este mes salió por adelantado del 4,5%, en octubre fue del 5,2% y en septiembre del 5,8%, es decir, está en descenso. Sobre este dato, el economista y escritor, Fernando Trías de Bes, explicaba en 'La Tarde' que "es un buen dato porque ya empiezan a ser varios meses que estamos al rededor del 3, venimos de un pico muy alto, en junio del 22 vimos el 10% y si mirabas las curva era fulgurante porque subía para arriba. Ojalá el año que viene podamos estar en unos niveles del 2-3% que serían unos niveles mucho más asequibles".

El motivo por el que todavía la inflación podría subir es "porque la energía no está controlada, el coste del barril del petróleo, el posible coste del gas. La geopolítica en estos momentos está marcando el paso de la economía europea y de nuestros bolsillos", decía Trías de Bes. Añadía que "hay factores que ya no dependen de la Unión Europea, podemos, mediante política energética, buscar otras fuentes alternativas, ha sido un buen año para las energías renovables porque ha llovido menos y ha hecho más sol y se ha generado más energía renovable y se ha mejorado la inflación".

El gasto total de las pensiones es más de 200.000 millones de euros

Las pensiones están ligadas al IPC interanual promedio de 12 meses, es decir, que las pensiones sí van subiendo con la inflación, pero ¿qué pasa con los sueldos? ¿Significa eso que los que no pierden dinero en este país son los pensionistas? "El gasto total de pensiones en España es tremendo, estamos hablando de más de 200.000 millones, es decir, el 15% de todo lo que produce España se va en pensiones. De los presupuestos generales del Estado ya es más de la mitad.

"Las pensiones están indexadas por ley a la inflación media que se ha producido en el año y, por lo tanto, tienen asegurado no perder poder adquisitivo, mientras que los asalariados vamos a depender de la negociación salarial, de los acuerdos sindicales y cada uno de los sectores en los que estemos. Las pensiones llevan prácticamente 15 años en España, ganando poder adquisitivo a los salarios. Si comparas el salario medio de España del año 2006 con la pensión media del 2006 y la miras, ahora ha subido un 23% más las pensiones que los salarios".

Lo preocupante de todo esto puede ser que en un determinado momento los padres echen una mano a sus hijos, algo que siempre es bienvenido y que con la cultura de aquí de España no resultaría extraño, pero el problema sería que se estandarice, que por sistema los hijos estén cobrando menos dinero que los padres y no lleguen a fin de mes y necesiten siempre esa ayuda. "Eso tiene mucho que ver con la vivienda, en economía familiar no hay que perderse los pequeños detalles, los grandes ahorras están en las grandes decisiones", concluía Trías de Bes.