¿Es España el país con más festivos de Europa? No está ni en los 10 primeros de la clasificación

Punto y final al puente de “Todos los Santos” en el que la mayoría de los españoles han podido disfrutar de unas pequeñas vacaciones. Lo cierto es que, a pesar de que no haya pasado ni un día, ya hay gente mirando el calendario para saber cuál es el próximo puente. Habrá que esperar hasta el siguiente mes de 2022, diciembre, para volver al pueblo, visitar la playa o descansar si no has conseguido disfrutar de este parón laboral. El puente de la Inmaculada, del 6 al 8 de diciembre, será la próxima vez que los españoles disfruten de fiestas nacionales.

Luego queda el minipuente de Navidad, ya que, este año, el 25 de diciembre cae en domingo y su festividad se traslada al siguiente día, el lunes 26. Muchos días de fiestas que, sumadas a las de las comunidades autónomas y locales, suman hasta 14 días festivos. Ahora bien, ¿es España el país que tiene más festivos en toda Europa? ¿Y en otros países del mundo?

Hemos podido conocer, de la mano de cuatro de nuestros corresponsales de COPE, cuántos días festivos nacionales hay:

Italia: 12 días de festividad nacional, más tres regionales.

Francia: 10 días de festividad nacional, más dos regionales.

Alemania: 11 días de festividad nacional.

Estados Unidos: 11 días de festividad federal (al estar dividido en estados).

TE PUEDE INTERESAR:Calendario laboral de 2023: Estos son los festivos que caen en lunes o viernes



¿Cuáles son los países con más festivos nacionales?

Visto los primeros países de la anterior lista, es evidente que nuestro país no goza de tantos festivos nacionales que el resto de Estados. De hecho, se encuentra en la decimosegunda posición con respecto a los países de Europa. El país que más festivos nacionales tiene es Eslovaquia con 15. Le siguen Grecia y Malta con 14, Portugal, Finlandia y Suecia con 13; Italia y Bélgica con 12, Luxemburgo y Alemania con 11, Francia y Países Bajos con 10 y, por último, España e Irlanda con 8.

Lo curioso y único que sucede en España es el matiz que ha señalado Carmen González, abogada en derecho laboral a 'La Tarde' de COPE: "En nuestro país sucede algo que no ocurre en otros países. Cuando una festividad, ya sea nacional o autonómica, si cae en domingo, su carácter festivo se traslada al día siguiente, es decir, al lunes". Por ello, este 25 de diciembre, Día de Navidad, la festividad no solo se producirá el mismo domingo, sino que también se producirá el lunes 26 de diciembre.