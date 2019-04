El enigma sobre el dueño de un boleto de 5 millones que se resolverá por ADN

Es una historia de lo más extraordinaria y sorprendente. Comienza hace 7 años: Una persona selló un boleto de la Lotería Primitiva en un centro comercial de A Coruña. Ese boleto apareció abandonado en este establecimiento varios años después, un local diferente de donde lo había comprado. Es entonces cuando el lotero comprueba que está premiado con 4.700.000 euros. Tras la impresionante sorpresa, el lotero da a conocer el boleto en el Boletín Oficial de la provincia. Más de 250 personas se presentaron para reclamarlo y ahora únicamente quedan cuatro pretendientes, de los cuales uno de ellos ha conseguido que se haga una prueba de ADN.

En La Tarde de COPE hemos hablado con Nuno Enriques, profesor de Genética de la Universidad CEU San Pablo que afirma rotundamente que sí que puede haber rastros de ADN de los aspirantes al boleto siete años después. “Eso no quiere decir que sea probable, pero hay células que se desprenden de las manos al tocarlo”. Por lo tanto, si el gerente del establecimiento no lo ha mantenido en lugares húmedos o muy cálidos, estos podrían perdurar después de 7 años.

En cuanto al procedimiento, Enriques recuerda que “primero se tiene que realizar una extracción de muestra de ADN y cotejarlo”. Además, esas muestras “pueden ser del lotero que lo selló, del lotero que lo encontró, puede ser que no se guardara en un sobre...” Por ello, se pregunta, “¿Cuánta gente puede haberlo tocado?”

Será el juez en última instancia el que resuelva el asunto, por lo que no está en manos del técnico que realice la prueba. “Puede ser que se pidan más pruebas, que suba el coste, pero es que aunque no dé nada, no podemos descartar al pretendiente, porque puede ser que lo haya tocado rozándolo y se haya traspapelado” asegura el experto en genética. Pero, de entrada, el hecho de que haya una coincidencia de ADN es “una muestra de peso y significativa”.