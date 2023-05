Un empresario de Pamplona da la solución para abastecernos de este alimento: en 2050 no habrá para todos

¿Te imaginas producir una pieza de bacon, que de forma natural tarda 5 años en formarse, en 20 minutos? O un chuletón de vaca, que tarda en crecer entre 3 y 5 años. ¿Te imaginas producirlo al ritmo de 4 kilos por minuto? No solo eso. ¿Te imaginas que no haga falta matar a ningún animal para producirlo? Hoy en 'La Tarde' hemos visto cómo estas preguntas pueden hacerse realidad.

Hace unos meses alcanzamos la cifra simbólica de 8.000 millones de personas y para 2050 podríamos estar cerca de los 10.000 millones. La innovación va abriendo paso a nuevos productos, más sostenibles y saludables gracias a una técnica que se llama 'Food-to-Data, Data-to-Food'. La empresa, llamada Cocuus, ya producen carne mediante la biosíntesis alimentaria. Usan proteínas de origen animal, vegetal o de células cultivadas y las convierten en comida que nos resulta perfectamente reconocible.

Patxi Larumbe es CEO y fundador de Coccus, que clona alimentos y los imprime en 3D, y ha contado en 'La Tarde' que hasta ahora lo que han logrado es convertir la comida en datos y luego en alimentos de nuevo: "Recibimos un mandato de grandes compañías alimentarias mundiales de como poder resolver la falta de proteína en 2050". Ha afirmado que "no hay vacas ni cerdos para todos." Larumbe ha averiguado un sistema para resolver esta cuestión. Consiste en un sistema 'Food-to-Data, Data-to-Food' para poder convertir alimentos en datos y luego reconvertirlos. La idea les surgió al ver una película: "Somos frikis de Star Trek y al ver la el teletransporte de Mr. Spock, dijimos: ¿Por qué no hacer lo mismo con alimentos?"".





¿Cómo lo hacen?

Hay tres vías, ha comentado el experto: "La primera es la forma vegetal, hay muchos vegetales con los que se pueden hacer bacon o gambas." La siguiente opción, ha contado, es el cultivo celular: "Existen compañías que en biorreactores cultivan células vivas de vaca, cerdo, pato y lo que hacen es hacer crecer estas células." El empresario ha avisado, además, que "la célula no sale del animal, sino del alargamiento de la célula". Sobre la tercera vía, la de economía circular, el experto ha comentado que "cuando matas a una vaca, hay entre 80-100 kilos que nadie quiere, que no tiene valor comercial, de ahí se extraen las células para volver a las chuletas o solomillos", Ha explicado que el objetivo es que no se note la diferencia y que buscan la mimetización del original pero asegura: "No quiero engañar a nadie".





Impresión 3D alimentaria

Emilio Sepúlveda, CEO de Natural Machines, tiene un nuevo sistema que revolucionará la industria culinaria: "En vez de robot de cocina u olla exprés habrá máquinas 3D". Estas serán capaces de crear alimentos mediante la impresión y, tal y como ha contado, "será el cliente el que se cree los alimentos". De hecho, ya hay empresas que dan este tipo de servicios, como la impresora 3D llamada 'Foodini'. No obstante, asegura Sepúlveda, que no es para todo tipo de platos y defiende que, por el contrario, "es para la personalización de platos concretos"

Además, Sepúlveda ha contado que están trabajando con enfermos de Parkinson: "Sus necesidades alimentarias no se pueden encontrar en supermercados." La diferencia entre su empresa y la de Patxi Larumbe es la búsqueda de la textura apropiada para el cliente: "Es la facilidad al tragar, cuando eres mayor todo es más difícil, en Parkinson la primera causa de muerte es que el alimento no vaya al estómago, sino al pulmón". En último lugar, ha asegurado que este sistema no les hace daño a los pacientes y obtienen el completo nutricional que ellos necesitan.