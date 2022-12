El economista Trías de Bes señala qué personas mantendrán el descuento de la gasolina a partir del 1 de enero

El economista Fernando Trías de Bes señalaba este lunes en La Tarde a qué personas seguirá beneficiando la bonificación al diésel y la gasolina a partir del mes de enero y quiénes mantendrán la rebaja de 20 céntimos por litro. Y es que el precio medio de la gasolina es, a día de hoy, de 1,62 euros y el diésel de 1,69, todo sin aplicar la bonificación de 20 céntimos que se aplica desde el 1 de abril que va a dejar de aplicarse, en teoría, a final de año.

El Gobierno se plantea una prórroga a determinadas personas pero plantea dudas: ¿Tiene sentido mantenerlo? Y, si se aplica, ¿a quién si y a quién no? Hay que tener en cuenta también que el precio de la gasolina en estas fechas sí es casi equivalente al precio de hace un año, aunque el diésel está más caro. Por eso, en La Tarde hemos preguntado a nuestro 'economista de bolsillo' para saber si el uno de enero es buen momento para eliminar la rebaja.









¿Debería eliminarse la bonificación al combustible en enero?



“La semántica influye mucho en la formulación de la pregunta”, insiste el experto en COPE antes de contestar: “Si es si mantenemos o no el descuento evidentemente es que sí pero, ¿se debe mantener la tergiversación de los precios en un mercado libre?”, se pregunta. Y es que la medida el economista la “entiende” en su origen como algo temporal y en un contexto de incremento de la gasolina. Ahora, se está viendo como el precio del combustible impacta la inflación.

“La realidad es que a favor la gente asegura que todavía interesa reducir la inflación, pero en contra diré que no me gustan los mercados controlados, siempre las medidas se deben llevar a cabo por impuestos no por el control de precios. En otros mercados tiene consecuencias, puede crear mercados negros”, recuerda Trías de Bes sobre el control del precio de las mascarillas.

Eso sí, reconoce que la medida de mantenerlo “se vende muy bien porque es de hacer de Robin Hood”.









¿Qué personas mantendrán el descuento a la gasolina?



Según el economista, cuando se menciona desde el Ejecutivo a la posibilidad de mantener la bonificación a determinados colectivos “la referencia es al transporte profesional”. “Cuando se empiece a eliminar esta medida se eliminará a particulares, pero el transportista profesional al incluir el combustible en sus costes encarece productos y servicios. Eliminarán particulares primero y se dejará para profesionales”, revela.

“También muchas veces se producen injusticias porque puede haber personas con Sociedades Limitades que puede usar facturas”. Así, Trías de Bes es contundente sobre qué pasará en enero: “Yo creo que la quitarán en enero y la dejarán de momento sólo para transportistas profesional y la retirarán en primavera si la inflación está en control, porque también el precio de los barriles sube y baja”.

Pero, ¿se puede hacer en rentas bajas? ¿Y qué vamos con la declaración de la renta por delante? “La única manera de hacerlo sobre particulares es hacer una recuperación en el IRPF por la parte de gastos en combustibles, guardar facturas para que te desgraven. Pero eso no lo hará, porque es un lío y genera picaresca”, concluye.