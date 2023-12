El economista Trías de Bes analiza las medidas anticrisis anunciadas por el Gobierno: ¿Eran necesarias?

El Gobierno ha anunciado hoy las medidas económicas anticrisis del llamado “escudo social”. El IVA de la luz pasa del 5% al 10%. Se va a ir quitando gradualmente la rebaja, también la del gas. Tenían una fecha de finalización que era este 31 de diciembre y no finalizan, sino que se prorrogan.

No se podrá desahuciar ni cortar suministros básicos hasta 2025;se va a extender el IVA al 0% de los alimentos básicos, es decir el pan, los huevos, la leche..., y al 5% de los aceites y pastas; va a subir el IVA de la electricidad, se rebajó en un primer momento del 21 al 5%, y ahora se va a quedar en el 10%; algo parecido ocurrirá con el precio del gas, aunque en este caso solamente se va a mantener hasta que termine el inverno, según ha afirmado el presidente del Gobierno; y también, que se mantiene en el 2024 la bonificación del 30% en el abono del transporte público y la gratuidad de los trenes de cercanía y media distancia para quienes lo utilicen con mucha frecuencia o prácticamente a diario. ¿Eran necesarias estas medidas? ¿Algunas se quedan cortas? ¿Alguna se podría haber eliminado ya?

La medida aprobada con la que el economista Trías de Bes está de acuerdo

El economista, Fernando Trías de Bes, explicaba en'La Tarde' que desde su punto de vista como economista, "todo lo que es ir acompasando la subida de IVA, ir haciéndola progresiva a medida que vaya declinando la inflación, es decir, dentro de las medidas que se han aplicado, probablemente es la que estoy más de acuerdo. La inflación hacemucho daño al bolsillo y todo lo que sea ir rebajando el IVA de alimentos más básicos, sí que veo con buenos ojos que se vaya haciendo de una manera progresiva".

En cambio, mencionaba que hay otras con las que no está tan de acuerdo, por ejemplo, "la situación de los hogares desfavorecidos y vulnerables, no estoy de acuerdo en que se prohíba un desahucio, ¿por qué un particular que tiene un inmueble en alquiler tiene que correr con el coste de que haya una familia que esté en riesgo de inclusión?, que lo haga el Estado". Y añadía que tampoco está de acuerdo, "con los impuestos que se le han puesto a los beneficios extraordinarios de la banca, que se mantienen. Los impuestos son muy fáciles colocarlos, pero muy difíciles quitarlos, la sensación es lo que llamamos, a veces, 'País de Pandereta'".

Sánchez anuncia que el nuevo titular de Economía se conocerá el viernes

Además, ha avanzado que se conocerá el relevo en el Ejecutivo tras la salida de la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que presidirá desde enero el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Cuestionado por la sustitución de Calviño durante su comparecencia tras el último Consejo de Ministros del año, Sánchez ha señalado que la "crisis de Gobierno" será este viernes y ahí se "conocerán los protagonistas".

La semana pasada, Sánchez se despidió en el pleno del Congreso de Calviño, destacando el "rigor, brillantez y audacia" aportado a la política económica del Gobierno.