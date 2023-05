Un economista revela el motivo por el que no debemos tener todo nuestro dinero en un solo banco: "Lo ideal..."

¿Cómo es tu vida bancaria? ¿Eres también de los que estás “casado” con tu banco de toda la vida? En España hay una clara tendencia al “Banco único y para siempre”. En algunos casos, es la única entidad con la que mucha gente ha tratado en su vida. Durante la crisis energética hemos aprendido que podemos cambiar de compañía de gas las veces que sea necesario. ¿Podríamos o deberíamos hacer lo mismo con el banco si ya no se acomoda a nuestras necesidades? ¿Se debe, se puede, merece la pena? Y hay otra pregunta incluso más importante que estas. ¿Y si no fuera necesario cambiar, pero sí diversificar? ¿Deberíamos trabajar con un solo banco?

Desde que han subido los tipos de interés. Vas a pedir una hipoteca y el euríbor roza el 4% en la zona euro. Además de que se esperan más subidas, pero si preguntas en el Banco qué pasa con tus depósitos que siguen a intereses 0 no hay respuesta.

Fernando Trías de Bes es economista, escritor y profesor de economía de bolsillo de La Tarde y así ha valorado la fidelidad a un mismo banco y si es el momento de cambiar: "lo ideal no es cambiar, sino tener más de uno. Puede ser el principio o no de un futuro cambio, pero ha evolucionado tanto el sector financiero que mínimo hay que tener dos bancos", explica. Pero, ¿por qué?: "porque hay muchos motivos o situaciones en las que tener un segundo banco puede presentarte más ventajas. Por ejemplo, a quién no le ha pasado que en un comercio te deniegan la tarjeta y no sabes por qué... una segunda entidad financiera ya es un seguro", dice.

Además, Trías de Bes comenta que quizá anteriormente no era necesario tener varios bancos, pero ahora es indispensable: "antes había un montón de oficinas, pero ahora te pones a buscar y ya no sabes ni dónde están... Sin embargo, lo que hay que pensar es para qué quiero cada banco y hacer una reflexión muy clara de que la vida va por delante de la economía", concluye.

En España, los grandes bancos, de momento, han rechazado remunerar el pasivo. Te cobran caros los prestamos, pero no te dan nada por el dinero que tienes depositado en ellos. Con la agravante de que en banca on line u otros bancos europeos ya ofrecen intereses de hasta el 2,5%, por eso una opción a considerar es el cambio de banco.