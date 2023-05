Economía de bolsillo: Fernando Trías de Bes nos da las claves para afrontar el alza de los tipos de interés

La inflación en la eurozona subió en abril hasta el 7%, supone que repunta por primera vez en seis meses. Y esto ha tenido como consecuencia tres efectos. El primero: precios más altos. El segundo: continúa la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos. Y el tercero y último: van a seguir subiendo los tipos de interés.

Esta tarde hay reunión de la reserva federal de EEUU, la previsión es que los tipos suban otro 0,25%. El Banco Central Europeo previsiblemente seguirá mañana sus pasos y ojo porque en este caso no se descarta que la subida sea de 0,50 puntos. Del 0 al 4,5 en EEUU desde marzo de 2020 y del 0 al 3,5% en seis meses en Eurozona.

Los tipos de interés son la herramienta de los bancos centrales para controlar la inflación. Si no cede, los tipos seguirán subiendo pese a que algunos economistas consideran que no es la política adecuada porque la inflación que padecemos no es por un exceso de alegría en el gasto sino por la subida de los costes de producción, pero nada indica que se frene por el momento.

Con Fernando Trías de Bes, profesor de economía de bolsillo de La Tarde, nos queremos plantear cómo aprender a vivir en un entorno de tipos de intereses altos y para ello lo primero que hay que hacer según Trías de Bes es empezar por cambiar el chip: "el euribor ha ido escalando y escalando y uno ya empieza a darse cuenta que no han acabado. Esta es una inflación de costes y no la paras subiendo los tipos. Esto no es alegría de consumo, es una disparada de costes que las empresas han tenido que aplicar en los precios y que ha disparado la inflación. Entonces, nos suben tipos de interés, ponen caro el crédito al consumo, ponen caras las hipotecas para aminorar una inflación que tiene otro origen", dice.

"Quizá es momento de dar un respiro para que la economía no se hunda, pero tenemos que mentalizarnos que vienen unos años de un entorno de unos tipos de interés altos", concluye.

Además, la Banca europea ha avisado de un desplome histórico de la demanda de hipotecas que sería incluso superior a la del momento de la crisis financiera global de 2008. El 72% de los bancos europeos ya ha detectado un descenso en la solicitud de hipotecas y la pregunta del millón que nos ha respondido Trías de Bes es... ¿Qué hago si tenía pensado comprar una vivienda?: "La vivienda ha subido muchísimo en los últimos años en España y eso ha tenido un triple efecto. Por un lado, el ahorro que se generó durante la covid ha permitido que mucha gente tuviera para pagar la entrada de un piso o de una casa. La propia covid ha hecho que mucha gente optara por otros lugares más baratos para vivir. Y además, la vivienda ha experimentado una subida importante por el teletrabajo", explica. "Dicho lo cual en España en la crisis del ladrillo los precios bajaron durante solo solo cinco o seis años. Es decir, puedes esperar un poco si no te corre prisa", termina.

En definitiva, para vivir en estos tiempos con tipos de intereses tan altos la clave es aprender a esperar y reflexionar sobre nuestras compras.