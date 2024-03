¿Estamos a las puertas de la Tercera Guerra Mundial? El almirante Tafalla da las claves de esta nueva amenaza

Tercera guerra mundial, tres palabras que se están pronunciando mucho en los últimos días. Te contamos algunos titulares que puede que hayas visto o que hayas leído:

- “Primer mensaje de Putin tras ser reelegido: «A un paso de la tercera guerra mundial”

- “Alemania quiere que las escuelas preparen a los niños para la guerra”

- “Mili obligatoria para las mujeres en Dinamarca. El país quiere protegerse mejor ante la amenaza rusa”

- “La OTAN y la UE endurecen su mensaje frente a Rusia: los aliados lanzarán en Europa el mayor ejercicio militar desde la guerra fría”

Lo que vamos a hacer es explicar qué está pasando, qué puede pasar y qué no puede pasar en 'La Tarde'. El Almirante Ángel Tafalla es el ex segundo jefe del Estado Mayor de la Armada y del Mando Marítimo OTAN de Europa Sur.

¿Hay riesgo de una tercera guerra mundial, que es de lo que está amenazando Vladimir Putin? Estas palabras las ha dicho Putin en su discurso tras ser reelegido en las elecciones: "Los soldados de los países de la OTAN están presentes en Ucrania. Lo sabemos. Todos comprenden que eso nos colocará a un paso de una Tercera Guerra Mundial a gran escala. No creo que a nadie le interese". El Almirante Tafalla nos ha contado que esta “no es una amenaza nueva” y además nos explica que la parte nueva es que “la emita cuando está eufórico”.“Llevamos oyendo dos años de amenazas y a mi juicio no es nada probable que entremos en una fase nuclear inmediatamente” asegura Tafalla.









¿Debemos estar preparados para un estallido de guerra?

Suecia restablecerá el servicio militar, Dinamarca ha anunciado que la “mili” será obligatoria también para las mujeres, la ministra de educación de Alemania se ha mostrado a favor de que a los niños se les prepare en las escuelas para amenazas como la guerra u otra pandemia, como ya se hace en Reino Unido. ¿Somos conscientes del nivel de tensión política y militar que estamos viviendo?

Estas fueron las palabras de la ministra de Defensa, de Margarita Robles en una entrevista al periódico La Vanguardia: “la amenaza es total y absoluta y yo creo que las declaraciones de las últimas semanas por parte de Putin han dejado claro que él estaría dispuesto a la utilización de armas nucleares… a veces pienso que en España no somos suficientemente conscientes”. Lorenzo Silva es escritor, columnista y colaborador de La Tarde, y coincide con la ministra en no ser conscientes: “yo la sensación que tengo es que no queremos ser conscientes... no nos resulta cómodo”.

Según Putin sí hay soldados de la OTAN en Ucrania, ¿es cierto? El Almirante Tafalla lo tiene claro, “fuerza constituida como tal no hay, lo que puede haber algún asesor de operaciones especiales”. Y entonces ¿qué final espera el ex segundo jefe del Estado Mayor de la Armada?, pues: “esto tiene toda la pinta de que no va a acabar con una victoria de Ucrania o de Rusia, esto va a acabar en un armisticio”. Dice que en ese entonces, seguramente, habría que proteger a Ucrania porque “seguramente” Ucrania perdería algún territorio, y además habría que controlar la situación porque si se firma el armisticio, habría que esperar a que Putin no quisiese volver atacar Ucrania, porque entonces seguramente, como comenta él, puede que Putin decida seguir avanzando hacia la Península Balcánica.