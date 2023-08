La dueña de una empresa de catering defiende que los casos de intoxicación son poco comunes

El calor del verano es un peligro para nuestra salud, no solo por los golpes de calor sino por la alimentación. Últimamente, han sido varias las noticias de intoxicación alimenticia a lo largo y ancho del país. Y no son para nada agradables. Ya que el panorama cuando el cuerpo empieza a dar los primeros avisos de que algo no va bien no es nada prometedor.

Pero, no solo pasa en las bodas, también nos puede pasar en casa si no conservamos bien los alimentos. Y es que un alimento como el tomate puede hacernos pasar una larga temporada en el baño o si hacemos una visita al hospital. Es por ello que conservar los alimentos es algo crucial para nuestra salud y bienestar.

Investigan si la muerte de una mujer en la boda de su nieta fue por una intoxicación alimentaria En la misma celebración, que se desarrolló en la ciudad salmantina de Peñaranda de Bracamonte, han resultado intoxicadas otras 40 personas 30 jul 2023 - 16:10

Montserrat Lafita, propietaria de Lafita Catering, explica en 'La Tarde' que en verano suelen cambiar los menús que ofrecen "por el tema del calor". Además, siempre llevan la comida en neveras para evitar que se rompa la cadena de frío. Suelen eliminar en verano los platos que "lleven mayonesa", salsas, alimentos que pueden estropearse con mayor facilidad.

Qué hacer tenemos síntomas de intoxicación

Rafael Ortega, médico de urgencias y cocal de Atención Primaria en el Colegio de Médicos de Madrid, explica que en el caso de haber ingerido un alimento en mal estado y comenzar notar síntomas de una intoxicación alimentaria, lo más probable es que sea una intoxicación bacteriana. "Normalmente, son bacterias típicas del sistema digestivo", como la salmonela.

Estas bacterias llegan a nuestros alimentos, provocándonos una intoxicación, "por diferentes causas". Otros casos que él asegura que se están viendo más son los de intoxicación por órganos fosforados, que están relacionados con los insecticidas que se usan en los cultivos. Pero recuerda que las más comunes son por el consumo de alguna toxina o por las propias bacterias, "que generan la descompensación del sistema digestivo", añade.

La mucosa intestinal está absorbiendo nutrientes de forma constante, que se transforma en la flora intestinal. Cuando ocurre una gastroenteritis, un síntoma común de las intoxicaciones, se produce una inflamación del intestino. Dependiendo de cómo llegue a afectarnos puede llegar a ser hasta una colitis, que es la inflamación del revestimiento del colon.

Las señales más comunes que indican una intoxicación son náuseas, dolor abdominal, diarrea, vómitos, fiebre en algunos casos y, si llega a desarrollarse más, la intolerancia a la ingesta de alimentos. Pudiendo llevar esto a una deshidratación, que "una causa grave". Afortunadamente, todos estos problemas se pueden resolver fácilmente acudiendo al hospital. Pero, hay que tener cuidado "con las personas que tienen enfermedades cardiovasculares, sistémicas o si son niños", añade el doctor.

¿Cómo podemos evitar estos problemas?

Lo que podemos hacer es "intentar que no se contaminen los alimentos". Si hacemos una ensalada, tenemos que lavar muy bien la lechuga y echar vinagre. Otra precaución es "conservar los alimentos en frío". Y, lo más importante es, en caso de dudar si un alimento se puede comer, no comerlo y tirarlo a la basura.