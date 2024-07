El drama de encontrar un piso en alquiler en España si tienes hijos: "Como si fuesen mascotas"

"No se admiten menores", "no niños", "no se admiten niños, ni mascotas, ni familias. Solo parejas". Estos son algunos de los requisitos que algunos propietarios imponen para poder alquilar sus habitaciones o pisos en plataformas inmobiliarias como Idealista, Fotocasa o Milanuncios. En esta última década, se ha reducido el número de alquileres a familias del 37% al 27%. ¿Ha llegado la niñofobia al mercado de los alquileres?

Desde la nueva normativa de la Ley de la Vivienda, no es novedad que los hijos se unan a las mascotas en la lista de inquilinos rechazados de algunos propietarios. Hemos llegado hasta tal punto que hemos puesto en un mismo nivel a niños y animales. El requisito de "no se admiten mascotas" es ya un clásico en los anuncios que ponen los caseros en las diferentes plataformas inmobiliarias, pero es que a esto se le ha sumado el rechazo a los menores, ya sea por miedo a que digan algo los vecinos, a perturbar su descanso, a que dejen el piso patas arriba o que hagan mucho ruido y molesten a todo el vecindario. Estas son muchas de las excusas que ponen los propietarios cuando les viene una familia con hijos.





La tarea más difícil

Hoy en La Tarde, Fernando de Haro ha hablado con una serie de personas con hijos menores a su cargo que viven una situación inhumana porque nadie les quiere alquilar un piso. Una de estas personsa es Sara, una madre soltera que tiene una hija de 6 años a su disposición y que vivió un calvario durante dos años hasta que pudo encontrar un piso: "¿Y dónde vivo yo? ¿Si ahora tener un hijo va a ser un problema?". Quizás el problema no sea tanto de los niños, sino de los propios adultos que son los que ponen este tipo de restricciones a algo tan natural como un niñó. Quizás se estén equivocando de enemigo y todavía no lo saben.

Otra de las madres afectadas por esta práctica es Cristina, una mujer que vino de Rumanía hace 20 años, madre soltera, con dos trabajos y tres hijos menores de edad. "Es la tarea más dificil que existe hoy en día". Una situación que a priori puede ser normal, pero que se ha vuelto en un calvario desde que empezó a buscar piso cuando llegó a España. Como ella misma dice, o mejor dicho, como le dicen los propios propietarios: "No cumplo los requisitos de la Ley de Vivienda". U otras excusas como que el propietario ha decidido buscar otro perfil o directamente que no puede entrar con tantos niños en un piso tan pequeño. Un piso normal, con tres habitaciones, una cocina y un baño. Cristina aún sigue luchando por tener una vivienda digna y su única opción para tener un piso es comprarlo, aunque como dice ella, "el piso tiene que ser barato porque no tengo dinero suficiente para algo mejor".





Los enemigos son los vecinos

Además, Fernando ha podido tener el testimonio de dos personas más. Una de ellas es Inma Calle, una mujer propietaria de un piso en alquiler en Puerto Banús, en Málaga, cuyo problema es que sus propios vecinos no la dejan que alquile su vivienda a familias con menores. Como dice Inma, los vecinos se quejan de los ruidos de los niños y sus llantos, pero no se quejan de las mascotas. Algo que es sin duda llamativo, al igual que no tienen quejas si alquila el piso a extranjeros o a grupos de chicos y chicas que alquilen el piso para pasar las vacaciones. Ante esta negativa, Inma ha tenido que plantearse otras opciones como la de alquilar el piso para oficinas, ya que no quiere tener más problemas con los vecinos.

A parte de hablar con este tipo de personas que viven una situación que es sin duda un problema, Fernando ha hablado con Emma Martínez, presidenta de Agalin (Asociación Gallega de Inmobiliarias), que es sin duda la otra cara de la moneda. Emma cuenta que si que es verdad que muchos propietarios piden ciertos perfiles para ocupar sus pisos, y es ahí donde está el problema. No lo hacen diractamente, pero luego cuando las inmobiliarias les dan un tipo de perfiles, estos siempre terminan por negar el alquiler a las familias con niños pequeños, ya que estos tienen más vulnerabilidad al deshaucio y por lo tanto, a tener impagos.