El dolor y la impotencia de las mujeres afganas ante las prohibiciones de los talibanes: “Vivimos encerradas, borradas de la sociedad”

Ha sido una de las noticias de estas semanas, y no es para menos. Puede que creas que te queda lejos, y que la historia no va contigo, pero, desgraciadamente, sí que nos afecta. Y todo, en tanto en cuanto, vulnera los propios derechos humanos.

Y es que los talibanes han prohibido el sonido de la voz de mujer en público y marcan el hiyab como obligatorio en Afganistán. Con eso, se está viviendo un auténtico infierno.

Las mujeres ya no solo se ven obligadas a ocultar su rostro por miedo a todas las represalias, sino que ahora, tienen que esconder también su voz. Hay, sin embargo, quienes se atreven a dar la cara porque, por suerte, han podido huir del país.

Es el caso de Khadija Amin, una periodista y afamada presentadora de noticias en Afganistán, que, desde hace tres años, reside en España exiliada del gobierno talibán en su país.

“Vivimos cosas que no se pueden imaginar, puedo sentir cómo están viviendo ahí. Llevamos tres años sin esperanza, sin futuro, en Afganistán no puedo sentir que tengo mi libertad, aunque viva aquí con derechos” decía en La Tarde.

Dice que, aunque lleve tres años fuera del país, siente y “sufre” como todas las mujeres afganas, que ven cómo sus derechos están del todo anulados. “Este sufrimiento que estamos llevando desde hace tres años no nos deja ni un minuto bajo las restricciones de los talibanes, esto es muy duro. Cada vez que cuento sus historias, revivo lo que he vivido antes y me afecta directamente” expresaba.

Las mujeres, eliminadas de la sociedad afgana

Para Khadija, desde que los talibanes están en el poder en Afganistán, han ido recortando todos los derechos de las mujeres, con el fin de borrarlas completamente de la sociedad y de la vida del país.

“Las mujeres no pueden ni cantar ni hablar en público porque dicen los talibanes que les provoca a los hombres, no puede ser escuchada por los hombres” empezaba contando.

“Solo las mujeres pueden respirar debajo del burka, no pueden respirar aire libre. Están totalmente encerradas en sus hogares, no aceptan a las mujeres ni sus derechos. Están totalmente borradas de la sociedad afgana” lamentaba.

Mujeres, en contra de los talibanes de Afganistán

Y añade que, si estuviera en manos de los talibanes prohibir a las mujeres respirar, lo harían sin duda.

Una teoría que apoya Simin, otra mujer afgana, que explicaba en La Tarde que “las mujeres tienen derecho a la ciudadanía, deberían disfrutar de sus derechos, pero son misóginos y buscan excluirnos”.

Tres años en España después de prohibirle vivir en Afganistán

La historia de Khadija es una de esas que te dejan helado. Ha luchado mucho, como ella misma ha confesado, para poder ser periodista en su país y ser un rostro televisivo. Ella era la cara de la televisión pública en el informativo matutino.

“No fue fácil llegar hasta el telediario, había democracia pero todavía las mujeres estaban luchando por lograr sus derechos. Ser presentadora no fue fácil, luché contra mis padres y hermanas porque no estaban de acuerdo con el trabajo, pero fuera también” contaba.

“El 15 de agosto de 2021 presenté el telediario, y más tarde me obligaron a irme. No pude volver y no imaginaba que esto pasaría y me quitarían mis derechos. En unas horas perdí todo” sentenciaba.