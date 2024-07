Un doctor explica el gran problema para ejercer como médico en España: "Casi 2 años"

Sigue la problemática de la falta de médicos en España, un problema que dada la época del año en la que nos encontramos, se hace más evidente que nunca. El número asciende y llega hasta los 6.000, siendo la mayoría de ellos de familia. A esto se suma la decisión que quieren tomar algunas comunidades autónomas: cerrar más de 10.000 camas en los hospitales. No hay duda de que trata de una situación compleja, pues tampoco se puede contar con losMIR que acaban la residencia, ya que aun no han terminado su cuarto año.

Es en Galicia donde están tratando de poner a este problema una solución. Se trata del plan MIR, en el que han contratado a varios residentes para cubrir los turnos de los médicos, siempre y cuando estén bajo la supervisión de un tutor.





¿Cómo funciona?

Una de estas estudiantes, Ana Carcacia, ha explicado a Fernando de HaroenLa Tarde de COPE en qué consiste este nuevo método. Se encuentra en su último año y acaba la residencia el próximo mes de octubre. Como ella misma cuenta, con este plan "no sustituimos del todo a los médicos de vacaciones, pero ayudamos bastante en las consultas". Lo que hacen es que, para que no se les nieguen sus vacaciones, "hago la consulta por la mañana y, luego, los de tarde".





En cuanto al tutor que les supervisa, no está en todo momento en la consulta, "al fin y al cabo hacemos todo solos, nos repartimos los pacientes". Aun así, pueden preguntarle cualquier tipo de duda, aunque Ana reconoce que está "acostumbrada a hacerlo todo sola". Esto hace que este método de trabajo no se distinga en nada respecto al de otros meses, "los pacientes están acostumbrados a verme a mí", aclaraba.

¿Existen otras maneras de resolver este problema en España?

Por otra parte, hay un gran número de médicos extranjeros cualificados para estos puestos en nuestro país, pero parece que los trámites para poder ejercer esta profesión no son nada sencillos. Así lo ha expresado Omar Montilla, un doctor venezolano con "30 años de experiencia y un máster en ginecología, obstetricia y radiografía médica", quien lleva dos años esperando, pues "hasta que no tenga la homologación no puedo ejercer en España", constataba.

Si hay algo que no se explica es por qué esto tarda tanto. No es solo él quien tiene este problema. Más de 30.000 personas se encuentran en la misma situación, habiendo en total más de 100.000 expedientes retenidos. Parece que todo depende "única y exclusivamente" del Ministerio de Universidades. La suya tiene convenio con el mismo. Además y tal y como nos ha contado, "un decreto dice que en 6 meses deberían salir los resultados, más aun teniendo los documentos apostillados por elConvenio de La Haya".

Ha sido la Comisión de Homologación de la Unión Europea la que se ha pronunciado sobre esto hace tan solo dos meses. "Aconsejó a España que se hiciese como en otras partes de la UE", por lo que "no nos explicamos cómo el ministerio no puede leer en 2 años los documentos", los cuales son "5 o 6 del título de profesional de médico". Tras ello y ante la problemática existente, "en muchas comunidades como Madrid o Galicia, se pueden adquirir médicos por convenios para trabajar en la sanidad pública sin tener que hacer el MIR", finalizaba.