El doctor Badiola avisa de lo que hará ómicron "en estos 15 días" de enero: "Estoy convencido"

El doctor Juan José Badiola es un de los investigadores más reconocidos de nuestro país. Actualmente, es el director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza. Y es uno de los rostros más reconocidos en lo que análisis de la pandemia en España se refiere. Este lunes, ha estado en 'La Tarde' de COPE para dar las últimas noticias sobre la sexta ola provocada por ómicron y su cada día más cercano final.

¿Cuándo termina la sexta ola?

El doctor Badiola ha dejado clara su postura: "Prefiero ser optimista", tras lo que ha apuntado que "se está cumpliendo lo previsto". Él mismo ha asegurado que "pensaba que iba a ocurrir a final de la semana pasada", la bajada en el ritmo de crecimiento de la incidencia. Badiola ha apuntado a que "los datos señalan claramente a un progresivo pero leve descenso. Hay que tener cuidado porque los datos de hoy no son los más significativos", ha comentado en relación a lo que Sanidad pueda notificar este lunes tras el fin de semana.





Pero cabe preguntarse, ¿está cerca el fin de la sexta ola? "Creo que realmente estamos llegando a la cúspide de la pandemia por ómicron. Las previsiones son que el descenso va a ser rápido, lo hemos visto en otros países, sobre todo en Sudáfrica. Estoy convencido de que eso va a ocurrir en estos 15 días que quedan del mes de enero y se va a consolidar en febrero", ha apuntado dejando hasta una fecha de cuándo puede terminar este período en el que el número de contagios anda disparado en nuestro país.

"La variante se comporta así", es la explicación que Badiola ha encontrado para hacer entender el porqué del rápido ascenso (y previsiblemente) descenso de la sexta ola. "Es una campana de Gauss, si la subida es lenta, la tendencia a la bajada es parecida. Estos brotes epidémicos cuando suben deprisa lo lógico es que bajen también deprisa. ¿Por qué? Bueno hay menos personas a infectar. Teóricamente, personas vacunadas se infectan, eso es cierto, aunque el efecto de la barrera vacunal se está comportando en España de una manera bastante firme", ha defendido el experto.

El problema de las UCI y el futuro de la pandemia

"La atención primaria sí que ha sido afectada de una manera importante", ha explicado Juan José Badiola, marcando una diferencia en esta sexta ola con lo ocurrido en las UCI. "Algunas comunidades están cerca de límites preocupantes con las UCI", ha advertido, aunque apuntando que él mismo no cree "que corra peligro el sistema sanitario hospitalario".





"La teoría de que lo mejor es que todos nos contagiemos, no me parece de recibo. Se ha transmitido la falsa impresión de que esta variante es contagios, pero que siempre se comporta de una manera leve y benigna. Eso no es verdad en tanto en cuanto sabemos que hay gente que está en los hospitales, también contagiados por ómicron y algunos en las UCI. Cada organismo reacciona de una manera. Hay que ser prudente", ha defendido, tras lo que Badiola ha querido hacer un llamamiento ha hacer "un esfuerzo hasta el final del mes de enero".

El futuro de la pandemia es algo que sigue preocupando a muchos de los expertos y Badiola no es una excepción, pese a su optimismo: "Este virus nos tiene acostumbrados a una constante sorpresa. El principal riesgo es que haya una nueva variante, que ya las hay por ahí", ha avisado. "Esperemos que no pase, aunque no se puede garantizar. Hay que salvar el período de tiempo entre ahora y el verano. Mientras una buena parte del mundo no alcance porcentajes de vacunación razonables, el riesgo de una nueva variante es elevado. Cuanta más transmisión es más fácil que se produzcan nuevas variantes", ha explicado el doctor Juan José Badiola en 'La Tarde' de COPE.