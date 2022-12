Un ex director de la OMS pone fecha al fin de las mascarillas en España: "Yo sería un poco más paciente"

A día de hoy España es el único país de la Unión Europea en el que sigue siendo obligatorio el uso de la mascarilla en el transporte público, incluidos los aviones. El pasado viernes se le volvió a plantear la cuestión a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que destacaba que la época en la que estamos es cuando se incrementa más el contagio de virus, no solo el Covid, también la gripe y la bronquiolitis, y por ello hay que seguir cuidándose.

Es cierto que en estas fechas, cercanas a la Navidad, nos reunimos más con familiares, amigos, compañeros de trabajo... y el riesgo a contagiarse puede que aumente. No obstante, si nos fijamos en los datos que ofrece la página del ministerio de Sanidad, el número de casos y la incidencia sigue siendo estable: 158 casos por cada 100.000 habitantes. Además, solo el 3,35% de las camas en hospitales están ocupadas por pacientes Covid, y el 2,76% en las UCIs. Son datos bajos, pero también cabe destacar que ya solo se contabilizan los casos de mayores de 65 años.

El contraste con el resto de Europa es especialmente llamativo en el sector de las aerolineas, que se siente bastante perjudicado por esta medida. Independientemente del destino, si viajas en una aerolinea española, la mascarilla es obligatoria durante todo el vuelo. Pero, además, si viajas con una compañía que no es española pero opera en nuestro país, el uso de la mascarilla es obligatorio dentro del espacio aéreo español, algo que no parece que tenga mucho sentido. Estas normas ya han generado más de una vez alguna trifulca o riña en algún vuelo.

"De todos los medios de transporte, el que mejor intercambia el aire y mejores filtros tiene son los aviones", asegura Rafael Bengoa. Por lo tanto, el ex director de sistemas de salud de la OMS ha indicado en 'La Tarde' que se podría decidir empezar a quitar las mascarillas. Sin embargo, el experto coincide con las declaraciones de la ministra Darias de que no es el mejor momento: "Ahora tenemos muchos virus entre nosotros, y hay que seguir recordándolo. El Covid sigue matando cinco veces más que la gripe. ¿Por qué no esperar dos o tres meses más para los aviones? Y luego ya dejarlo a la voluntad de todo el mundo."

Bengoa entiende que la gente que está viendo ya un comportamiento muy 'light' en la calle o en los bares, se pregunte por qué de repente al subirse a un avión necesitan ponerse la mascarilla. La razón, dice el experto en sanidad, es que el virus se transmite como si fuera un aerosol, como el tabaco, y se queda flotando en el aire.

"No voy a decir que no hay contradicciones, pero también hay que acordarse de que Europa se ha equivocado varias veces: Inglaterra al principio de la epidemia lo hizo muy mal, Suecia tuvo resultados muy malos, y ambos tenían una actitud bastante permisiva con el virus en un momento en el que aún no teníamos vacunas", apunta Rafael Bengoa. "Yo creo que tenemos un país muy bien vacunado, por lo tanto hay muchas defensas, muchas personas se han vuelto a infectar, y esa reinfección ha hecho el país esté aún más protegido y creo que poco a poco podemos ir volviendo a la normalidad."

De todos modos, el experto sanitario recuerda que el virus nos puede sorprender con nuevas variantes, como ya sucedió con Omicron. A pesar de ello, vaticina que en febrero o marzo del próximo año seguramente entraremos en una fase de total normalidad. "Hay que acordarse de que el virus no ha dicho aún la última palabra, ya está empezando a ser controlado, este tercer año va a ser muchísimo mejor que los otros dos, pero yo sería un poco más paciente durante dos o tres meses."