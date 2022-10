Diferentes formas tradicionales para celebrar Halloween por toda España

Halloween es una celebración que no es nuestra, que nos hemos importado. Y hay gente que la critica porque es pagana. En realidad Halloween no es pagana. Significa la víspera de todos los santos en español. Se celebra con las calabazas, truco o trato. Pero en general en España la víspera de los difuntos o la víspera de todos los santos, se ha celebrado hasta ahora de otra manera. Y para comprobarlo, vamos a dar una vuelta por nuestra geografía, 'La Tarde' ha querido comprobar en primer lugar cómo se vive esta fiesta en Santa Ana La Real, que es un pueblo de Huelva. Donde celebran 'To Santos'.

Para ello Fernando de Haro ha hablado con José Antonio Ramos, alcalde de Santa Ana la Real (Huelva). Que ha contado que en esta fiesta los niños del pueblo piden los 'To Santos', al son de un candilete típico de la zona. Solían dar productos de la huerta, y se comían todo lo que daban los vecinos al día siguiente. Y desde hace 35 años utilizan los productos que recogen para hacer unas migas. “Esta fiesta se ha convertido en un refrente en la comarca” apunta su alcalde.

Y en Canarias celebran el día de 'los finaos'. En Gran Canaria lo celebran de una forma parecida, preguntando por las puertas de las casas: ¿Hay santitos? Y si los vecinos respondían que sí, obsequiaban con frutos secos, con higos, o con almendras. Y también con dulces típicos como mantecados o bizcochos.

Y por la tarde-noche se celebraban en familia un recuerdo a familiares ya fallecidos, o amigos fallecidos y se recordaban anécdotas en las cocinas de las casas cuevas. Eran fiestas que a pesar de que se recordaba a los fallecidos, se bebía y se disfrutaba. “Se terminaba con una fiesta de homenaje a los fallecidos” cuenta Esteban Guerra de la Torre, presidente de la Orden del Cachorro Canario. Y se sigue celebrando, a pesar de la influencia de halloween.

Y nos hemos ido también en 'La Tarde' hasta Galicia para conocer la procesión de la Santa Compaña, de la mano de José Ramón Mariño Ferro, profesor de la universidad de Santiago de Compostela, y autor de la “Aparicions e Santa Compaña", que ha estudiado esta procesión. Y nos explica que los muertos de la Compaña salen por la noche. “Unos llevan cadena, pero casi siempre hay un cojo y un manco. Son cosas que parecen bastante cómicas, pero no lo son.” reconoce el profesor gallego.

A lo que también apunta: “La Santa Compaña es una manera de representar a los muertos que no se han purificado del todo. La Santa Compaña es una de las maneras de representar el purgatorio”.

“Desde que existe el purgatorio, se entiende de dos maneras, se entiende que tiene que ser una purificación, temporal, antes de ir al cielo. Tenemos que ponerle imagen y una de las imágenes es el fuego. Y otra imagen es una procesión, una peregrinación, que es un acto penitencial, en él nos purificamos para ir a un lugar sagrado. Esa peregrinación se usa como imagen del purgatorio. Ése es el origen, el purgatorio en la tierra.” Ha seguido narrando de esta forma el origen de esta fiesta el profesor universitario para 'La Tarde'.

De esta forma, 'La Tarde' ha hecho un repaso por parte de la geografía española, sobre cómo se celebra esta festividad en diferentes localizaciones de nuestro país.