"Es un día de luto": el lamento de los venezolanos, en 'La Tarde', tras los resultados electorales

Nicolás Maduro ha vuelto a ganar las elecciones presidenciales por tercer mandato consecutivo, una vez que se están cuestionando, como en anteriores ocasiones, el recuento de los votos. Desde la oposición, la líderMaria Corina Machado, denuncia el fraude electoral, así como gran parte del resto de países que piden al presidente venezolano que haga públicas las actas electorales, ya que consideran ganador a Edmundo González.





Por su parte, González, ha denunciado que no han tenido acceso a la totalización de los datos: “Los venezolanos y el mundo entero saben lo que ocurrió en la jornada electoral de hoy”. Además, los líderes opositores de otros países como Estados Unidos, Argentina, Costa Rica y Chile, entre otros, han asegurado que no reconocerán la reelección de Maduro como nuevo presidente de Venezuela. Ante esta denuncia por parte de la oposición, Maduro ha desestimado todos los comentarios y ha asegurado que la demora de los resultados se debió a un “ataque masivo, un hackeo, cuyos responsables ya habrían sido identificados”.













Una decepción generalizada

En La Tarde, Fernando de Haro ha hablado con dos venezolanos, cada uno en un punto diferente del país, para saber cuál es la situación actual tras las elecciones.

En primer lugar, desde Caracas, Guillermo Betancur, estudiante de Derecho, ha comentado que existe una gran desilusión en la mayoría de ciudades del país tras las elecciones Guillermo ha confesado que “me he levantado en la madrugada pensando que iba a empezar una democracia en el país, pero que cuando vi los medios de comunicación, me he llevado una decepción tremenda”





Además, ha destacado que en las calles no hay nadie, "Venezuela está vacía, no hay ni un alma, sola".

Jorge Moret, que está en la frontera de Venezuela con Colombia, comunicador social, ha comentado que la situación es desgarradora, "es un día de luto". Como ha señalado Jorge, no hubo ninguna celebración tras la victoria de Maduro, además, cuenta que los resultados fueron contundentes a favor de Urrutia, quien había conseguido un 80% de los votos en las ciudades del norte del país. "No entendemos como Nicolás Maduro ha podido ganar estas elecciones", lamenta y afirma que se ha cometido un fraude en toda regla.