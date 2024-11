La denuncia de Kevin, un vecino de Paiporta, después de días trabajando en sus calles: “Es lo que falta”

Los vecinos cada vez están más cansados y agotados. Ya son seis días de labores de rescate y reconstrucción de los pueblos, y con la ayuda de los voluntarios, muchas de las calles siguen llenas de escombros y de objetos inservibles que han sacado esos vecinos de sus casas. Además, algunas zonas siguen sin agua, sin luz y sin cobertura. Las labores se están complicando porque, tanto los vecinos como los voluntarios, les faltan herramientas para empezar a limpiar sus casas y negocios. Sobre todo de material pesado, para poder retirar el barro de las calles y que este no obstaculice a los vehículos de los servicios de ambulancia, Guardia Civil y Policía

"Estamos quemados, estamos exhaustos"

En La Tarde de COPE, Pilar García Muñiz ha hablado con uno de esos vecinos que está tratando de reconstruir su pueblo, en este caso Paiporta. Kevin lleva días recogiendo, y no puede más. "Estamos quemados, estamos exhaustos, aún hay garajes que no llegan a las bombas, que no podemos achicar, sacar más barro porque no sabemos dónde meterlo. No podemos sacar más barro porque es que esto no se recoge".

EFE PAIPORTA (VALENCIA), 03/11/2024.

La falta de organización, de mando, es uno de los aspectos que más reclaman los vecinos. "Eso es lo que nos falta, una organización, una coordinación, medios oficiales que nos digan y nos vengan y nos digan, vosotros haced esto, aquellos que hagan lo otro, otros que hagan esto", le explicaba, entre lágrimas, Kevin a Pilar García Muñiz.

"Ahora mismo en paiporta no se puede vivir"

Los días siguen pasando y la situación parece que mejora, pero muy lentamente. Es por ello que el ánimo y las fuerzas de los vecinos y voluntarios recae por momentos. "Ahora yo no veo futuro, veo el día a día, veo quitar esto y salir adelante, intentar eliminar todo, quitar todos los escombros y que se pueda menos vivir. "Ahora mismo es que Paiporta no se puede vivir, no hay forma".

¿Y ahora qué? Eso es lo que se preguntan los vecinos y afectados de los pueblos valencianos. Kevin, le ha contado a Pilar García Muñiz lo que se podría hacer para paliar los problemas que vengan de aquí en adelante: "Hay que venir, dar un abastecimiento, abrir un supermercado para que la gente pueda vivir, pero sobre todo primero habilitar las calles, poder limpiar cada uno su casa tranquilamente, pero que puedan por lo menos se pueda salir e ir a algún lugar a abastecerse". Kevin ha agradecido en el micrófono de COPE, ante Pilar García Muñiz, a todos los voluntarios que han ido a su pueblo, que les están trayendo comida, y que los están repartiendo calle por calle y casa por casa.