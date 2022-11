"No deja de ser curioso": El vídeo por el que 'El Chicle' ha vuelto a sentarse en el banquillo de acusados

José Enrique Abuin, el Chicle, vuelve a sentarse hoy en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de La Coruña. Condenado a prisión permanente revisable por agredir sexualmente y asesinar a Diana Quer, y condenado también a cinco años por el intento de secuestro de una joven de Boiro.

Ahora se enfrenta a una petición de 15 años como presunto autor de la violación de su cuñada, cometida hace 17 años, cuando la víctima era menor. Por supuesto, se ha declarado inocente. Esta vez no hay pruebas directas contra él, aunque sí testigos que apuntan a que sí se produjo ese ataque, pero en cualquier caso el tribunal tendrá que valorar sobre todo la credibilidad del testimonio de la chica, que también ha prestado declaración esta mañana.

En primer lugar, Cruz Morcillo y Pablo Muñoz han recordado en 'La Tarde' lo que pasó el 17 de enero de 2005. "Lo que sostiene la Fiscalía es que a las 7.52 horas de ese día El Chicle llamó a su cuñada Vanessa al teléfono móvil para ofrecerse a llevarla al instituto con el pretexto de que tenía que darle un dinero que le debía a su padre", explica. Ya con la menor en el coche, el Chicle se dirigió a un lugar aislado en el concello de Lousame. Allí, al igual que hizo con Diana Quer y como intentó con otra joven en Boiro, le quitó el móvil para evitar que pidiera auxilio. Con el teléfono en su poder, cerró el vehículo y sacó un cuchillo de unos 20 centímetros para intimidarla y según el fiscal, le exigió que se desnudara «advirtiéndole que si no lo hacía le clavaría el cuchillo». Tras la agresión, dejó a su cuñada en las cercanías del instituto.

Hoy ha declarado El Chicle, pero antes de llevar a cabo su intervención ha pedido que le quitaran las esposas, "porque dice que no es un hombre violento, ni iba a hacer tonterías "algo curioso". Además, ha pedido que no se le llame así, sino por su nombre. El caso es que ya en su declaración ha intentado descalificar a la víctima. Ha asegurado que la relación con su cuñada Vanessa no era buena porque "había denunciado algo que no era verdad".

En el caso de la declaración de la cuñada, Vanessa ha realizado un relato convincente, en el que no ha podido evitar las lágrimas. Lo primero que ha explicado es que vivía con sus padres en Catoira e iba al centro educativo en Vilagarcía. Siempre iba en bus, pero aquella mañana le llamó el Chicle diciéndole que le tenía que dar 20 euros a su padre. "No cogió el autobús porque le propuso llevarla", subraya. Fueron a Rianxo y luego la llevó a esa una junto a una capilla donde pasó todo». "Cerró el coche, le cogió el móvil y sacó un cuchillo y la obligó a desnudarse". "Luego le amenazó con matar a toda su familia si denunciaba, y le dijo que le pasaba eso por chivata". Además, la víctima ha asegurado que tanto ese día como los siguientes "recibió llamadas amenazantes del entorno del acusado", subraya.

Tras recoger los testimonios que apoyan la versión de la víctima, los tres ataques de Abuin, el de Diana Quer, el de Boiro y éste, todos coinciden en que este individuo actúa de forma similar, y eso también lo incrimina.

¿Y entonces por qué se reabre el caso? Por el caso de Diana Quer, la Guardia Civil se da cuenta de que el modus operandi es igual y además descubren que el director de la sucursal del banco en el que El Chicle afirma haber estado en el momento de la violación era del mismo pueblo que la mujer del acusado y que incluso le había enseñado las grabaciones de ese día de las cámaras de seguridad y en ellas no se ve a Abuin, de modo que no estuvo allí esa mañana).