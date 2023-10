La decisión de un alpinista de Vizcaya que salvó la vida al sherpa Murtaza, a punto de morir en el Himalaya

¿Cuánto crees que puede costar alcanzar un 8.000? Me refiero a una de esas grandes cimas que coronan nuestro planeta. Y cuando hablo de costes, no hablo solamente de dinero. Hablo de tiempo y de esfuerzo. Hay hombres y mujeres que están dispuestos a morir por tocar el techo del cielo. Incluso a dejar morir a otros antes que abandonar su expedición.

A finales de julio de este año, el sherpa Mohammed Assan murió en el K2 tras quedarse sin oxígeno. Tiene 8.611 metros. Su historia, de todas formas, es diferente a otras. Ha trascendido porque, en un vídeo, se observa perfectamente cómo el resto de alpinistas pasan por su lado sin auxiliarlo. Cuando aún están vivo. Incluso saltan por encima de él.

Pues días antes de que sucediera esto, Murtaza pudo correr la misma suerte. Un alpinista austríaco lla e rescató. Al ver el estado de abandono en el que se encontraba, dejó su objetivo de lado para salvarle la vida. Hoy este sherpa, de 21 años, y padre de dos hijos, se recupera en Barakaldo gracias al alpinista Álex Txikón. Él movió cielo y tierra para traerle.

Explica en los micrófonos de 'La Tarde' que se "encuentra bien. Es joven. No se ha movido de su zona. Y cuando viajas a un tercer país, en un avión y de los grandes. Pues imaginaos. Su situación es compleja. Le van a amputar las quince falanges afectadas. Hay momentos que llora y que se le pasan muchas cosas por la cabeza. Pero cada día que pasa, va recibiendo mucho cariño".





Así conoció su historia. "Tengo un buen amigo periodista que me contó su situación y cuando me enseñaron las primeras fotos dije: 'Dios mío, como está esto'. Se elabora una carta donde uno se hace responsable. Y en cuestión de semanas, tuvimos un visado sanitario. Ese es el motivo por el cual está hoy aquí".

Trasladarlo no fue sencillo. Han pagado 2.800 euros de avión de su bolsillo. Murtaza viajó con un acompañante a Bilbao. Hay momentos de felicidad y ese punto de empatía hacia ellos. La gestión de los visados, y demás. Y no quiere recuperar el dinero porque "hay que hacer un llamamiento a la sociedad. Tú no traes a una persona así porque sí". Lo que tuvieron que mover, preocupar y dedicar tiempo no tiene valor.

Los sherpas son gente joven que con su trabajo mantienen a su familia. En línea con este asunto, se han producido unas declaraciones de los alpinistas para los que trabajaba Murtaza en ese momento. Algunas de las cosas que han contado al respecto no dejan indiferente. "Ellos quieren hacer cumbres desesperadamente sin tener el equipo, el tiempo y la aclimatación necesaria. Todo para alcanzar su cumbre", esto decía uno de los acompañantes de Murtaza.

"Se producen una cadena de errores"

Pero es que han dicho más cosas. Otro de los compañeros aseguró que "este porteador que venía con nosotros tuvo que ser rescatado. Bajó consciente y luego descubrimos que quería continuar. El tema va por el lado de que esa gente no tendría que estar tan arriba en la montaña".

Álex, que ha pasado por los micrófonos de 'La Tarde', cuenta que se remite a los hechos. "A día de hoy, tengo que hacer frente a los gastos y aquí lo que me vale el ahora. Pienso que se producen una cadena de errores. Esas declaraciones están creando indignación. De aquí a unas semanas hablaré con ellos. Hay unos hechos y son versiones completamente opuestas". Continúa su argumentación indicando que "hay dos agentes de por medio. Es increíble. Hay que expresarse y trabajar para que no vuelva a suceder nada de esto".

"Con la mentira no llegas a ningún lado"

La solidaridad entre montañeros siempre ha sido un asunto que nunca ha estado en cuestión. Algo que asegura este alpinista. Sin embargo, afirma que "la época más bonita fue la comprendida entre el 2000 y el 2010. Nos ayudábamos entre todos".

Murtaza tendrá que ser amputado de las falanges (como te mencionábamos anteriormente). Y, pese a estar en Bilbao, "es una pena porque se lo ha hecho todo aquí, pero no lo están poniendo fácil para que lo operen. Me vale la empatía, la verdad y con la mentira no llegas a ningún lado", concluye en los micrófonos de 'La Tarde'.