¿Deben las personas mayores de 65 años seguir conduciendo tras el atropello en Vilanova de Arousa?

Digna Díaz y el famoso ex narcotraficante Luis Falcón, alias 'Falconetti', volvían a casa tras las fiestas de Vilanova de Arousa. Díaz, de 82 años, era la conductora del vehículo. Aproximadamente sobre las 23:25 perdió el control e irrumpió en el recinto de la verbena. Hasta 20 metros recorrió de forma descontrolada. El resultado fue desastroso. 18 personas heridas, de las cuales 11 se encuentran aún en el hospital y 4 graves. Preocupa extremadamente la salud de un niño de 11 años que a esta hora sigue ingresado.

La policía está investigando los hechos para saber con exactitud qué pudo ocurrir. El director de la Dirección General de Tráfico, Pere Navarro, ha abierto el debate sobre la posibilidad de retirar el carnet a los 65 años. Hoy en 'La Tarde' analizamos si se le debería dejar conducir a las personas a cierta edad.

Javier Llamazares es presidente de la Fundación para la Seguridad Vial (FESVIAL) y ha afirmado en los micrófonos del programa la gravedad de quitar el carnet a personas con este rango de edad: "Se aíslan, son dependientes y se toman peor las enfermedades, porque se deprimen y se quedan más solos". Además, ha considerado que hay que cambiar la estructura y recomienda hacer los exámenes cada 2 años. Llamazares expone la necesidad de implicar al sistema sanitario: "En Inglaterra el médico de cabecera avisa a la administración pública de sí una persona está mal de la vista o no se encuentra en condiciones de conducir". En este sentido, el experto ha sostenido que esta medida no se podría tomar en España debido a la ley de protección de datos y reitera que no habría que prohibirles, pero sí hacer restricciones.

¿Hasta qué edad deberíamos tener carné?

La tasa de accidentalidad de los mayores de 65 años es 4 veces menor que la de los menores de 25 años y menos de la mitad que la de los que se encuentran entre los 35 y 44 años. "Las causas no son las infracciones: no corren, no beben, conducen con carnet y no usan el teléfono, la culpa es de su capacidad psicofísica y facultades mentales para reaccionar al volante", ha asegurado Llamazares.

El presidente de FESVIAL ha dado varios remedios para prevenir este tipo de accidentes: "Que utilicen coches más nuevos, ya que suelen utilizar viejos, mejorar infraestructura y señales, no son leíbles los tipos de letra, las infraestructuras no están hechas para señores mayores".









"La DGT no ha tomado medidas en este sentido y debería tomar cartas en el asunto", ha apuntado Llamazares. Además, ha desvelado que otros factores como "la medicación y las enfermedades" también que pueden influir en este tipo de desastres. Por otro lado, también ha dado apoyo a las personas mayores y ha recordado que "todos vamos a ser mayores".

El experto ha insistido en alertar de los peligros de la carretera y ha aconsejado adquirir de vehículos último modelo: "Los nuevos coches tienen nuevos sistemas de ayuda a la conducción, te avisan y alertan". Además, ha recomendado la mejora del análisis psicotécnico: "Hay que hacerlo más específico para los mayores y hay que bajar los exámenes de 5 años a hacerlo cada 3 años, hay que explorar la visión, reflejos, audición, coordinación, el tiempo de reacción". Para concluir, ha finalizado con una frase lapidaria: "No hay que prohibir, pero debemos tomar medidas".