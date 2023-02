El dato en el envase que desvela si hay 'reduflación' en tu supermercado: "Están obligados a ponerlo"

El economista Fernando Trías de Bes explicaba este lunes en La Tarde el dato en el que tienes que te tienes que fijar para saber si están haciendo reduflacióncon algún producto del supermercado, algo habitual en épocas de inflación. Pero, ¿qué es concretamente esta táctica? Lo explica la propia Pilar Cisneros:

“Los precios de los alimentos nos traen de cabeza, basta con coger el carrito e ir al supermercado. Los alimentos han subido de media un 16%, además el precio de los huevos se ha visto afectado por la gripe aviar y en EEUU una docena de huevos puede costar 11 euros, y tienen hasta alarmas. La inflación incide en el precio: si vas a comprar un producto que ya sabes lo que vale, si sube no lo compras pero, ¿y cuando compras algo que crees que no ha subido y sí ha subido?”

Además, la comunicadora de COPE ha querido poner un ejemplo personal, algo que le ocurrió a ella misma con un paquete de 4 de queso fresco. “Hay unos packs de queso fresco de 4 que cuestan aproximadamente unos 3,50 euros. Un día cogí un pack y, al llegar a casa, me di cuenta de que, en lugar de 4, sólo hay 3”.

En qué productos es más habitual la reduflación



Sobre el ejemplo del queso fresco, Trías de Bes lanzaba un apunte: “aquí lo ves, pero imagínate que sigue habiendo 4 envases, pero el queso llena menos el vaso, como si te hubiesen vendido tres, es la reduflación: consigo, a través de reducir la cantidad y manteniendo el precio, es como si te estuviese subiendo el precio. Inflación por reducción”.

El economista confirma que se trata de algo que está pasando y lleva meses pasando, “es una de las alternativas que le ha quedado al fabricante para no subirte el precio 30 o 40 céntimos”, comenta en La Tarde. Además, ha querido aclarar qué tipo de productos son más susceptibles de que sufran la “reduflación”.

“Este tipo de política se remonta a época de alta inflación y sobre todo en productos infantiles. Porque el niño tiene un disponible limitado, el 'pocket money'. El chaval lleva un euro, no tiene más, lo que sucede es que el fabricante trata de rentabilizar lo máximo el formato sin que el niño se dé cuenta, como en las bolsa de patatas”, subraya.





El dato en el que fijarnos para saber que hay reduflación



Pero, siendo claros: ¿nos están engañando? Trías de Bes aclara que tenemos una forma de saber si nos están engañando o no, y es mirando un dato: “Sí y no, en un punto de venta hay obligación de informar de a cuánto sale el gramo, algo que casi nadie mira, pero que es importante. Si ya tenemos que tener una hoja de cálculo para ver cómo han subido precios, ya nos faltaba, no mirar los precios del producto, el precio del mililitro”, bromea.

“Cuando el fabricante con el mismo precio te pone menos gramos, tiene doble beneficio: te está cobrando más por gramo y encima te da menos cantidad. Aunque parezca mentira, la reduflacción es uno de los mecanismos por los que un fabricante puede hacer menos daño al bolsillo de un consumidor”, concluye.