¿Qué es la reduflación? El mecanismo "poco ético" con el que algunas empresas aprovechan la inflación

España se encuentra en una situación que no vivía desde hace 37 años. La crisis económica ha provocado que la inflación suba hasta el 9,8% en marzo. Todos los países europeos han sufrido esta subida de precios, pero el aumento en España ha sido mucho mayor que en los países de su entorno y la situación del país se asemeja a economías más débiles como las del este del continente.

La inflación provoca que los precios de los productos aumenten, algo muy llamativo para el consumidor y que puede hacer que las empresas reduzcan sus ventas. Por este motivo, algunos vendedores utilizan otro método para no subir los precios y la vez no perder margen de beneficios, un concepto que se conoce como la reduflación. Esta estrategia consiste en reducir la cantidad habitual de producto que contiene un envase, algo que es mucho menos llamativo para el consumidor y que pasa en muchos casos desapercibido.

Los ciudadanos deciden los productos que compran en un breve lapso de tiempo y el precio suele ser una de las pocas cosas a las que presta atención. De hecho, salvo en productos específicos como puede ser un litro de leche, los consumidores no suelen fijarse en si un paquete de galletas tiene 125 o 150 gramos. Por tanto, subir el precio haría que el comprador se percate de este aumento y que pueda decidir no comprarlo, pero si se reduce la cantidad, es muy probable que el consumidor desconozca cuánto contenía antes y lo compre.





COPE.es ha contactado con Javier Morillas, economista y profesor de la Universidad CEU San Pablo para conocer en profundidad este proceso. "Es un mecanismo de reducción de los pesos y contenidos de un bien, sin variar en principio la calidad, por el que un comerciante o un industrial pretende defenderse de la inflación", explica el economista, quien alerta de la crisis económica que atraviesa el país, con una situación que no se vivía desde 1985. Esta práctica está asociada a "momentos de inflación muy fuerte" como el que se está atravesando en la actualidad.

La reduflación, "una práctica legal, pero engañosa"

Javier Morillas puntualiza que este mecanismo es legal, pero una práctica poco ética. "Está considerado como una práctica legal porque en el peso figura exactamente el peso reducido, pero como no cambia la presentación, el envase, realmente es una práctica legal, pero engañosa", reconoce el experto. Sin embargo, las informaciones revelan que se está produciendo sobre todo en Estados Unidos y Reino Unido, pero en España de momento los casos son muy limitados. De hecho, defiende que no se generalice como un mecanismo al que recurren las empresas porque la gran mayoría no lo está utilizando.

En cuanto a qué productos son los más susceptibles de someterse a esta reduflación, Javier Morillas destaca que suelen serproductos cuyo empaquetado es opaco. "Puede darse en conservas, pastas, detergentes, champús, colonias, etc. Son prácticas poco éticas que hasta que no lo abres no te das cuenta de que hay menos producto", comenta el economista.





Como señala Javier Morillas, los casos en España en la actualidad son muy limitados. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en uno de sus estudios periódicos para controlar los precios ha detectado que se ha producido en el 7% de los 238 productos que han revisado, de algunas marcas concretas.

Por tanto, Javier Morillas recomienda que para que la población no caiga en este mecanismo sin que se dé cuenta, lo único que puede hacer es fijarse bien en la cantidad de producto que se detalla en el empaquetado. Además, destaca que realizar esta práctica tiene "un coste reputacional para la empresa que lo haga bastante notable".