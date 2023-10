El curioso reto de una familia de Málaga antes de que sus hijos se hagan mayores: durante dos años

Muchos españoles esperamos la llegada del próximo puente marcado en el calendario. Y para la suerte de muchos, el puente del Pilar ha llegado por todo lo grande y son muchos los que han aprovechado estos días para salir de su rutina y sumergirse en unos días de auténtica desconexión. De hecho, la DGT tiene previstos unos siete millones de desplazamientos durante los próximos días. Ahora bien, ¿qué ocurre si te digo que hay quienes viajan cada fin de semana? Más aún: ¿qué ocurre si te digo que, además, lo hacen sin ni siquiera salir de su provincia?

Parece surrealista, pero sí. Y así durante dos años y medio. Todo, repetimos, sin salir ni siquiera de su provincia. Este es el reto de una familia de Málaga, que desde hace ya mucho tiempo viaja cada fin de semana con el objetivo de conocer todos los pueblos de la región. 103 municipios, de los que hasta ahora han superado el "Ecuador". Los protagonistas son Daniel y Estela, quienes junto a sus dos hijos, Hugo de siete años y Sara de siete, han recorrido ya, como decimos, 66 pueblos de la provincia. 66 de los 103 que la conforman, lo cual supone viajar durante unos dos años y medio.





Dos años y medio recorriendo todos los rincones de Málaga

Daniel ha asegurado este jueves en 'La Tarde' que el primer motivo es que él es "muy malaguita", ha asegurado. "Me gustan mucho las cosas de Málaga y quería que mis niños conocieran muy bien su provincia, que conocieran bien sus raíces. Antes de que viajaran fuera, primero que conozcan lo suyo y luego que viajen fuera", ha confesado el padre de esta familia. Y así, partiendo de esta premisa, surgió la idea: "Poner en valor todos los municipios que merecen mucho la pena, algunos rincones de Málaga que son muy poco conocidos y poner un poco en el mapa".

Como ya venimos contando, hasta ahora han visitado ya 66 de los 103, y aun con 37 pueblos por delante. Una aventura que comparten a través de sus redes sociales, con el objetivo de inspirar a otras familias a que comiencen iniciativas de este tipo. El último pueblo que han visitado fue Rincón de la Victoria, el fin de semana pasado. Este puente, y a diferencia de muchos españoles, esta familia malagueña ha optado por descansar.





¿Cuáles son los tres pueblos recomendados por esta familia de aventureros?

Daniel ha asegurado, en primer lugar, que no eligen el destino de forma predefinida. "Vamos eligiendo al azar", ha confesado. También ha dejado claro que no es un reto sencillo: "No es fácil la combinación de viaje y compromisos como cumpleaños o reuniones familiares", ha asegurado. A todo esto, hay que sumar que viajan con dos niños pequeños. "Casi todos los sábados intentamos hacer una ruta, pero tenemos que evitar muchos compromisos".

Al ser preguntado por los tres mejores pueblos de Málaga y que hay que marcar en el mapa si tenemos pensado visitar la provincia, ha sido muy contundente: "Ronda, Antequera y Nerja. Estos tres no pueden faltar". No obstante, ha concluido: "Los pueblecitos pequeños también merecen mucho la pena".

Una bonita iniciativa que no solo sirve para conocer más la historia de su provincia, sino también para pasar más tiempo juntos. Con este pequeño reto, esta familia intenta inspirar a otras para que sigan sus pasos.