¿Cuándo se ha convertido el turismo en la pesadilla de los españoles?

El turismo ya no es solo el principal motor de crecimiento económico en España, también se está convirtiendo en el terror de los vecinos de las localidades más visitadas. La llegada descontrolada de turistas hace que cuestiones tan indispensables como hacer la compra, coger el transporte público, o incluso encontrar una vivienda, sean misión imposible. Por este motivo, ciudades como Palma, Barcelona, o Valencia están comenzando a implantar medidas para combatir este turismo masivo que arrasa con la vida cotidiana de sus habitantes: en Palma se han detenido durante al menos un año las concesiones de licencias para apartamentos turísticos, en Baleares y Cataluña se ha puesto en marcha la tasa turística, y en Valencia el ayuntamiento limitará a 25 personas los grupos de turistas con guía.

Domenec Biosca, presidente de la Asociación de Expertos en Empresas Turísticas, cree que la causa principal del turismo masivo es la oferta de alojamientos turísticos sin ningún tipo de regulación: "Durante muchos años, uno tenía que ir a hoteles reglamentados, inspeccionados… En el momento en el que se permiten los apartamentos turísticos en pisos sueltos sin legalización, con ruidos, entonces lo que hemos hecho es degradar. Si no cuidamos que lo que ofrece el sector sea de calidad, sea seguro, respete, pues al final vendrá gente que no lo respetará”.

Biosca relaciona la oferta con la demanda, si desde el sector se ofrecen alojamiento y servicios de calidad, la calidad del turismo también será mejor: “Tenemos que decidir que, en lugar de apartamentos sueltos, lo que hay que hacer son edificios de apartamentos legislados como los hoteles, con portero, seguridad, con limpieza, con inspecciones… Con gente profesional”. Esta medida también pondría solución al problema de los altos precios: “Al estar legislados tendrán inspecciones constantemente, y no podrán cobrar precios de subasta”.

Frente al lema “Tourist go home”, que ya se ha popularizado en lugares donde los habitantes consideran al turista una amenaza, Biosca considera que no sirve de mucho, al menos frente al turismo de bajo coste: “Aunque la gente hable mal del destino, seguirán viniendo porque son destinos muy potentes. Pero cada vez más, la gente que está dispuesta a pagar más, si no encuentra hoteles no vendrá”.

Otra solución pasa por la implantación de una tasa turística, cobrar un importe determinado por visitar o alojarse en una localidad: “En Venecia decidieron poner la tasa turística, y la gente va igual. Todo sigue igual, el problema no es la tasa, el problema es lo que ofrezco y cómo lo ofrezco. Si yo ofrezco cosas que pueden tener más precio pero con comodidad, con seguridad, la gente seguirá saliendo porque el turismo es un premio”.