Manuel Pimentel: "La sociedad ha olvidado el campo y lo ha despreciado"

En los últimos meses, los agricultores han protagonizado diversas protestas motivadas por varios factores críticos que afectan su sustento. Entre las principales razones se encuentran los bajos precios de sus productos, que no cubren los costos de producción, y la falta de apoyo gubernamental en términos de subsidios y ayudas económicas. Además, la creciente competencia de productos importados ha impactado negativamente sus ventas. También han señalado problemas relacionados con el cambio climático y la escasez de agua, que dificultan la producción agrícola. Por último, reclaman mejores condiciones laborales y mayor protección frente a las grandes corporaciones que dominan el mercado.

Para entender todo esto, La Tarde de COPE ha tenido a Manuel Pimentel, exministro y autor de "La venganza del campo".



¿Cúal es la situación del campo?: la PAC y Europa

"La sociedad occidental en general, europea en particular, eminentemente urbana, pues ha olvidado el campo y lo ha despreciado. Lo ha considerado, llega un momento que se hizo invisible y después pues lo consideraba enemigo del medioambiente, maltratador animal, y ha ido haciendo una serie de normas siempre, pues castigándolo, persiguiéndolo de alguna forma", explica el exministro, Manuel Pimentel. La PAC ha sido foco de críticas por parte de los agricultores que han manifestado su oposición en firme: "Sí, sí, yo creo que en este caso ha sido una manifestación que curiosamente ha ocurrido en todos los países de Europa, prácticamente en todos ellos, con gobiernos de colores muy distintos. Por tanto no tiene una base política partidista, no, no, es como un grito por la supervivencia de un sector que se iba a morir o se está muriendo poco a poco. Por tanto los agricultores tienen razón", sentencia Pimentel.

La subida de los precios de los alimentos

La dura situación que vive el campo es clave a la hora de entender la subida del precio de los alimentos, ya que afecta diariamente a todos los españoles en su economía de bolsillo, en el día a día: "En Europa hemos decidido que el campo de los europeos es para pasear y que los alimentos los produzcan otros países por ahí. Ahora esos alimentos que se producen por ahí salen más caros y nos hemos encontrado que aquí producimos poco y caro, con lo cual la subida que ya hemos experimentado sólo es el principio de una cadena de subidas que van a continuar", vaticina Manuel Pimentel.

La sequía

La cuestión del agua es un tema que todavía preocupa a la población en general y a los agricultores y ganaderos en particular: "El aguaes uno de nuestros grandes temas que tendremos que gestionar. ¿Tiene sentido dedicar agua a la agricultura? Sí, sin duda ninguna. Si no, no comeríamos", confirma el autor de "La venganza del campo".