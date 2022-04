¿Cuál es la diferencia entre abrir una ventana y ventilar para prevenir la covid-19?

Hay que medir y procurar una buena calidad del aire en los interiores. Esto va a ser clave para la evolución de la pandemia. Una buena ventilación. Por ejemplo, ¿por qué sigue habiendo dosificadores de gel hidroalcohólico por todas partes y no ha calado este mensaje que es muy importante?









Belén Zalba es profesora de la Universidad de Zaragoza e investigadora desde hace 30 años en el campo de la climatización. Esta experta ha explicado en 'La Tarde' la diferencia entre ventilar y abrir las ventanas. "Cuando estamos abriendo ventanas es bastante fácil pensar que si hace mucho frío, está entrando aire frío de la calle y viceversa. Y esto tiene un coste energético muy importante". Además, Zalba cuenta que "en los últimos años, los edificios se han hecho cada vez más herméticos. Los sistemas de climatización nos permiten renovar el aire y hacerlo de manera eficiente porque aportan recuperadores de calor que intercambian energía térmica entre el aire que tiramos y el aire nuevo que cogemos".

"No sé por qué las empresas no sacan partido a los medidores de CO2"

Es decir, tenemos que tender a esa ventilación mecánica inteligente. Cisneros también ha querido plantearle por qué no ha calado el tema de ventilar en la sociedad. "Creo que las cosas no son blancas o negras pero es incómodo. Nos entra el ruido de la calle y pasamos frío. El primer paso fundamental, por tanto, es que allí donde trabajes, te informes de si tienes un sistema de ventilación mecánica". Y, si no lo hay, "entonces como situación de emergencia abrimos la ventana".

¿Y qué ocurre con los medidores de CO2? ¿Por qué no se utiliza lo suficiente? "La relación que tenemos entre la inversión y la ventaja que nos aportan no lo entiendo porque con una inversión económica pequeña lo puedes diagnosticar. Al trasladarme veo sitios que ventilan muy bien y no sé por qué las empresas no sacan partido a esa ventaja", reflexiona.

Así, habría que tender a que aquellos lugares con buena ventilación se visibilice para que esta buena tendencia se expanda tanto en hogares particulares como en negocios.

